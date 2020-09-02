Последняя роль: Чедвик Боузман успел озвучить Черную Пантеру в проекте "Что если…?"

Пока официального подтверждения эта информация не имеет. Но если она окажется правдой, то это будет последняя роль Боузмана, который скончался в минувшую пятницу у себя дома в Лос-Анджелесе после четырех лет борьбы с раком.
Сообщение Рихтмана гласит: "Я узнал, что Чедвик успел озвучить свою роль для "Что если…?". Это будет последний раз, когда мы увидим/услышим Т'Чалу".
"Что если…?" - это анимационный сериал студии Marvel Studios, в котором рассказывается, что было бы, если известные события киновселенной развивались бы по-другому. Первый сезон сериала будет состоять из 10 серий.
Его премьера запланирована на лето 2021 года.
Напомним, коллеги Чедвика почтили память актера трогательным видео.