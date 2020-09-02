Последняя роль: Чедвик Боузман успел озвучить Черную Пантеру в проекте "Что если…?"

Инсайдер Дэниэл Рихтман сообщил, что Чедвик Боузман мог успеть озвучить Черную Пантеру для сериала "Что если…?".

Пока официального подтверждения эта информация не имеет. Но если она окажется правдой, то это будет последняя роль Боузмана, который скончался в минувшую пятницу у себя дома в Лос-Анджелесе после четырех лет борьбы с раком.

Сообщение Рихтмана гласит: "Я узнал, что Чедвик успел озвучить свою роль для "Что если…?". Это будет последний раз, когда мы увидим/услышим Т'Чалу".

"Что если…?" - это анимационный сериал студии Marvel Studios, в котором рассказывается, что было бы, если известные события киновселенной развивались бы по-другому. Первый сезон сериала будет состоять из 10 серий.

Его премьера запланирована на лето 2021 года.

Напомним, коллеги Чедвика почтили память актера трогательным видео.