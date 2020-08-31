В память о Чедвике Боузмане: коллеги почтили память актера трогательным видео

На YouTube-канале студии и в соцсетях появилось видео, в которое вошли фрагменты работы Боузмана на съемочных площадках, а также комментарии его коллег. Менее чем за сутки лишь на видеохостиге ролик собрал более миллиона просмотров.