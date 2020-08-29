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Звезда "Черной пантеры" умер от рака в 43 года
Звезда "Черной пантеры" умер от рака в 43 года

Звезда "Черной пантеры" умер от рака в 43 года

Звезда "Черной пантеры" умер от рака в 43 года
Обновлено 08:59 Сегодня Телеграф Фото: instagram
Американский актер Чедвик Боузман, исполнивший главную роль в фильме "Черная Пантера", умер в возрасте 43 лет.

В Лос-Анджелесе скончался актер Чедвик Боузман, известный по роли Черной пантеры из серии фильмов вселенной Marvel.

"С неизмеримой печалью подтверждаем кончину Чедвика Боузмана", - говорится в сообщении Twitter.

В публикации отмечается, что серьезный диагноз - рак толстой кишки - у Боузмана выявили еще в 2016 году.

По информации портала TMZ, Боузман умер в своем доме в Лос-Анджелесе в окружении семьи. Публично о своем диагнозе он не говорил ранее.

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На смерть актера отреагировали в киностудии Marvel, в фильмах которой Боузман принимал активное участие: "Твое наследие будет жить вечно. Покойся с миром".

 
 
 
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Всего в фильмографии актера было более 30 ролей. Последние фильмы с его участием выйдут в 2021 году.

Как сообщалось ранее, скончался актер Сергей Куницкий, озвучивающий Ракету из фильма "Стражи Галактики".

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Все по теме:

Marvel, Смерть, Черная Пантера, Чедвик Боузман, Альманах 2020.

Автор:

Телеграф
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