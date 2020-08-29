Звезда "Черной пантеры" умер от рака в 43 года

В Лос-Анджелесе скончался актер Чедвик Боузман, известный по роли Черной пантеры из серии фильмов вселенной Marvel.
"С неизмеримой печалью подтверждаем кончину Чедвика Боузмана", - говорится в сообщении Twitter.
В публикации отмечается, что серьезный диагноз - рак толстой кишки - у Боузмана выявили еще в 2016 году.
— Chadwick Boseman (@chadwickboseman) August 29, 2020
По информации портала TMZ, Боузман умер в своем доме в Лос-Анджелесе в окружении семьи. Публично о своем диагнозе он не говорил ранее.
На смерть актера отреагировали в киностудии Marvel, в фильмах которой Боузман принимал активное участие: "Твое наследие будет жить вечно. Покойся с миром".
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Всего в фильмографии актера было более 30 ролей. Последние фильмы с его участием выйдут в 2021 году.
Как сообщалось ранее, скончался актер Сергей Куницкий, озвучивающий Ракету из фильма "Стражи Галактики".