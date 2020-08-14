Скончался актер Сергей Куницкий, озвучивающий Ракету из фильма "Стражи Галактики"

На 36-м году жизни скончался российский актер Сергей Куницкий, известный также по роли в фильме "Несокрушимая".

Вчера не стало звезды сериала "Тест на беременность" Сергея Куницкого. Печальную новость сообщили коллеги актера из Московского Губернского театра.

По словам друга скончавшегося, артиста Антона Хабарова, причиной смерти актера мог стать оторвавшийся тромб.

Сергей Куницкий родился в 1985 году в Одессе. Работал в театре-студии "Мастерская Томошевского" в Санкт-Петербурге и "Театре эстрады имени Аркадия Райкина". Также он снимался в телевизионных сериалах "Тест на беременность", "Морские дьяволы", "Тайны следствия" и "Ментовские войны". Кроме этого, Куничкий сыграл в военном фильме "Несокрушимая" с Юлией Пересильд в главных ролях.

View this post on Instagram A post shared by Сергей Куницкий (@sergei_kynitskii) on Feb 11, 2020 at 11:40am PST

Как сообщалось ранее, актер Михаил Ефремов, после инсульта передвигающийся на инвалидном кресле, попал на видео.