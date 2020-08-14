Скачать
Пятница, 14.08.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Тихановская просит мэров городов стать во главе протестов (Видео)
Тихановская просит мэров городов стать во главе протестов (Видео)
В Беларуси не утихают протесты: последние события (обновляется)
В Беларуси не утихают протесты: последние события (обновляется)
Официально: Рух поднялся в УПЛ
Официально: Рух поднялся в УПЛ
Mercedes-Benz рассекретила салон S-Class 2021 (Фото)
Mercedes-Benz рассекретила салон S-Class 2021 (Фото)

Скончался актер Сергей Куницкий, озвучивающий Ракету из фильма "Стражи Галактики"

Скончался актер Сергей Куницкий, озвучивающий Ракету из фильма "Стражи Галактики"
Обновлено 15:28 Сегодня Телеграф Фото: twitter.com
На 36-м году жизни скончался российский актер Сергей Куницкий, известный также по роли в фильме "Несокрушимая".

Вчера не стало звезды сериала "Тест на беременность" Сергея Куницкого. Печальную новость сообщили коллеги актера из Московского Губернского театра.

По словам друга скончавшегося, артиста Антона Хабарова, причиной смерти актера мог стать оторвавшийся тромб.

Сергей Куницкий родился в 1985 году в Одессе. Работал в театре-студии "Мастерская Томошевского" в Санкт-Петербурге и "Театре эстрады имени Аркадия Райкина". Также он снимался в телевизионных сериалах "Тест на беременность", "Морские дьяволы", "Тайны следствия" и "Ментовские войны". Кроме этого, Куничкий сыграл в военном фильме "Несокрушимая" с Юлией Пересильд в главных ролях.

 
 
 
View this post on Instagram

A post shared by Сергей Куницкий (@sergei_kynitskii) on

В США на 84-м году жизни умер писатель Игорь Ефимов

Как сообщалось ранее, актер Михаил Ефремов, после инсульта передвигающийся на инвалидном кресле, попал на видео.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Смерть, Альманах 2020, Сергей Куницкий.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Цыганков едет в Милан на медосмотр
02 Ситуация в Беларуси: Лукашенко выступит со "срочным обращением"
03 Когда постоянно хочется спать: как бороться с дневной сонливостью
04 Медовый Спас, или Маковей: народные приметы и запреты
05 Кулеба и Маас обсудили перспективы встречи Нормандской четверки и ситуацию в Беларуси
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Взрыв в Бейруте: Количество жертв возросло до 178
Взрыв в Бейруте: Количество жертв возросло до 178
Пандемия COVID-19: в Польше количество больных перевалило за 15 тыс
Пандемия COVID-19: в Польше количество больных перевалило за 15 тыс
Президентские выборы: в ЦИК Беларуси огласили окончательные итоги
Выборы в Беларуси: ЦИК огласили окончательные итоги
Динозавры и меры безопасности от COVID-19: в сети появились новые кадры &quot;Мира Юрского периода&quot; (Фото)
Динозавры и меры безопасности от COVID-19: в сети появились новые кадры "Мира Юрского периода" (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь