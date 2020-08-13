В США на 84-м году жизни умер писатель Игорь Ефимов

В Америке ушел из жизни известный публицист, историк и издатель Игорь Ефимов.

Писатель Игорь Ефимов, также известен под псевдонимом Андрей Московит, умер 12 августа в возрасте 83 лет.

О печальной новости сообщил его близкий друг, публицист Евгений Беркович.

"Какой кошмар - умер Игорь Ефимов!" - написал Беркович у себя в Facebook.

Игорь Ефимов родился 8 августа в Москве. В 1960 году окончил Ленинградский политехнический институт, а в 1973 году - Литературный институт. С 1965 года был членом Союза писателей СССР.

В 1978 году писатель решил перебраться в США, а в 1981 году основал издательство "Эрмитаж", которое выпускало произведения, не имеющие шанса быть опубликованными у себя на родине.

За свою творческую жизнь Игорь Ефимов написал множество книг и статей, среди них "Высоко на крыше", "Смотрите, кто пришел!", "Таврический сад" и другие.

Как сообщалось ранее, в США умер 85-летний американский актер Уилфорд Бримли.