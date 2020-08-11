Стало плохо в суде: Михаил Ефремов находится в крайне тяжелом состоянии (Видео)

Актера Михаила Ефремова на скорой увезли прямо из зала суда. Сейчас он находится в одной из московских больниц.

Сегодня, 11 августа, должно было состояться слушание по делу о смертельном ДТП, в котором обвиняется Михаил Ефремов. Однако, слушание не состоялось.

Актер не смог дойти даже до зала суда, ему стало плохо. Кадры с места события появились в российских телеграмм-каналах Life Shot и Mash.

На видео видно, что по прибытию к зданию суда актеру уже был в практически бессознательном состоянии. Он не мог самостоятельно выйти из машины, и его выносили из авто судебные приставы, ведь актер не мог передвигаться сам.

Стоить отметить, что когда актер прибыл, в толпе звучало скандирование "Не виновен", а актер Никита Джигурда пел некую оду о невиновности Ефремова.

Через пять минут после прибытия Ефремова, к зданию суда приехала и скорая. Спустя некоторое время она увезла актера, которого в бессознательном состоянии вынесли из залы суда.

Адвокат обвиняемого Эльман Пашаев заявил, что актер находится в крайне тяжелом состоянии и не приходит в сознание.

"Состояние крайне тяжелое. Он без сознания. Или подозрение на инсульт, или предынфарктное", — заявил Пашаев.

Телеграмм-канал Mash также передает, что актеру поставили предварительный диагноз - инсульт.

Напомним, вчера, 10 августа, в квартиру к Ефремову уже вызывали скорую помощь. Врачи диагностировали ему прединсультное состояние. Госпитализировать артиста не стали, так как он отказался.

Ранее адвокат Ефремова Эльман Пашаев уже сообщал об ухудшении состояния здоровья актера, отмечая, что его подзащитный постоянно отказывается от госпитализации. Пашаев уверяет, что подобное состояние актера провоцируют переживания из-за всего происходящего.

"Ежедневные судебные заседания уничтожают его. Он очень сильно переживает. Ему все это не безразлично. Погиб человек же", – говорит адвокат.

Напомним, 8 июня известный российский актер Михаил Ефремов попал в ДТП в центре Москвы. Актер на большой скорости выехал на встречную полосу, проехав двойную сплошную и врезался в грузовой автомобиль. Пострадавший в ДТП с Ефремовым водитель умер.

А 30 июля актеру Михаилу Ефремову продлили домашний арест до 22 января 2021 года.