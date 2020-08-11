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Стало плохо в суде: Михаил Ефремов находится в крайне тяжелом состоянии (Видео)
Стало плохо в суде: Михаил Ефремов госпитализирован (Видео)

Стало плохо в суде: Михаил Ефремов находится в крайне тяжелом состоянии (Видео)

Стало плохо в суде: Михаил Ефремов находится в крайне тяжелом состоянии (Видео)
Обновлено 16:44 Сегодня Телеграф Фото: twitter.com
Актера Михаила Ефремова на скорой увезли прямо из зала суда. Сейчас он находится в одной из московских больниц.

Сегодня, 11 августа, должно было состояться слушание по делу о смертельном ДТП, в котором обвиняется Михаил Ефремов. Однако, слушание не состоялось. 

Актер не смог дойти даже до зала суда, ему стало плохо.  Кадры с места события появились в российских телеграмм-каналах  Life Shot и Mash. 

На видео видно, что по прибытию к зданию суда актеру уже был в практически бессознательном состоянии.  Он не мог самостоятельно выйти из машины, и его выносили из авто судебные приставы, ведь актер не мог передвигаться сам.

Стоить отметить, что когда актер прибыл, в толпе звучало скандирование "Не виновен", а актер Никита Джигурда пел некую оду о невиновности Ефремова. 

Через пять минут после прибытия Ефремова, к зданию суда приехала и скорая. Спустя некоторое время она увезла актера, которого в бессознательном состоянии вынесли из залы суда.

Адвокат обвиняемого Эльман Пашаев заявил, что актер находится в крайне тяжелом состоянии и не приходит в сознание. 

"Состояние крайне тяжелое. Он без сознания. Или подозрение на инсульт, или предынфарктное", — заявил Пашаев.

Телеграмм-канал Mash также передает, что актеру поставили предварительный диагноз - инсульт. 

Напомним, вчера, 10 августа, в квартиру к Ефремову уже вызывали скорую помощь. Врачи диагностировали ему прединсультное состояние. Госпитализировать артиста не стали, так как он отказался.

"Ничего не помню": Михаил Ефремов не признает своей вины в суде

Ранее адвокат Ефремова Эльман Пашаев уже сообщал об ухудшении состояния здоровья актера, отмечая, что его подзащитный постоянно отказывается от госпитализации. Пашаев уверяет, что подобное состояние актера провоцируют переживания из-за всего происходящего.

"Ежедневные судебные заседания уничтожают его. Он очень сильно переживает. Ему все это не безразлично. Погиб человек же", – говорит адвокат. 

Напомним, 8 июня известный российский актер Михаил Ефремов попал в ДТП в центре Москвы. Актер на большой скорости выехал на встречную полосу, проехав двойную сплошную и врезался в грузовой автомобиль. Пострадавший в ДТП с Ефремовым водитель умер.

А 30 июля актеру Михаилу Ефремову продлили домашний арест до 22 января 2021 года.

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ДТП, Суд, Актер, Михаил Ефремов.

Автор:

Телеграф
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