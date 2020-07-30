Еще пол года: Михаилу Ефремову продлен домашний арест

В четверг, 30 июля, актеру Михаилу Ефремову продлили домашний арест до 22 января 2021 года.

Прокурор в Пресненском суде Москвы попросил продлить срок домашнего ареста актеру Михаилу Ефремову, пишут росСМИ.

По итогам предварительного слушания суд продлил актеру Михаилу Ефремову, проходящему по делу о смертельном ДТП в состоянии опьянения, домашний арест еще на пол года, то есть до 22 января следующего года.

5 августа суд приступит к рассмотрению по существу уголовного дела.

Напомним, что Ефремов обвиняется в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека. Ему грозит лишение свободы сроком до 12 лет.

Как сообщалось ранее, 8 июня известный российский актер Михаил Ефремов попал в ДТП в центре Москвы. Актер на большой скорости выехал на встречную полосу, проехав двойную сплошную и врезался в грузовой автомобиль. Пострадавший в ДТП с Ефремовым водитель умер.

А недавно появилась информация о том, что адвокат российского актера Михаила Ефремова, обвиняемого в ДТП, Эльман Пашаев сообщил, что родственники погибшего Захарова хотят взыскать со звезды 40 миллионов рублей, что составляет более 15 миллионов гривень.

Также, 3 июля стало известно о том, что адвокат актера Эльман Пашаев рассказал журналистам, что Михаил Ефремов отказался признавать свою вину в ДТП.