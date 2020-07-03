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"Это кощунство": Михаил Ефремов не признает свою вину в ДТП

"Это кощунство": Михаил Ефремов не признает свою вину в ДТП
Обновлено 16:14 Сегодня Телеграф Фото: twitter.com
Российский киноактер Михаил Ефремов отказывается признавать свою вину в смерти Сергея Захарова. Об Этом сообщил адвокат актера.

Сегодня, 3 июля, адвокат актера Эльман Пашаев в интервью телеканалу "Москва 24" рассказал, что Михаил Ефремов отказался признавать свою вину в ДТП.

В подробности Пашаев не вдавался, лишь сказал что актер преступление не совершал. Также попытался объяснить некоторые слова, сказанные Михаилом семье погибшего.

"Михаил Олегович, когда ранее сказал: „Я хочу возместить“, — не возместить, а „готов платить“, потому что в ДТП участвовала его машина", — сказал адвокат.

Свое мнение по этому поводу высказал и адвокат Александр Добровинский, который представляет интересы семьи погибшего Сергея Захарова. Александр сказал каналу LIFE SHOT, что он считает, что адвокат Ефремова хочет сделать виноватой машину, а не ее водителя.

"Очевидно, машиной тогда управляли марсиане или нечистая сила. В таком случае, эту коллизию может разрешить только суд. Вы знаете, это немного кощунство – говорить, что водитель автомобиля, из-за которого погиб Сергей, не виноват" - сказал адвокат.

Ранее, Михаил полностью признавал свою вину, просил прощение у семьи погибшего, даже хотел стать опекуном для детей Сергея, даже пытался покончить с собой.

ДТП с Ефремовым: обнаружен еще один пострадавший

Спустя буквально несколько часов, после заявления Эльман Пашаев опроверг свои же слова. В комментарии для издания ТАСС он сказал, что его слова были неправильно приняты.

"Не знаю, почему меня так поняли. Я не говорил, что он отказался от признания вины. Мой подзащитный признает, что произошла автоавария с его машиной. И он готов помочь родственникам погибшего как верующий и добрый человек", — сказал Пашаев.

Напомним, российский актер Михаил Ефремов совершил смертельное ДТП вечером 8 июня. Трагедия случилась в центре Москвы, в районе Смоленской площади. Актер в состоянии алкогольного опьянения на большой скорости выехал на встречную полосу Садового кольца и столкнулся с автомобилями. Водитель фургона, который также попал в ДТП, Сергей Захаров получил тяжелые травмы и умер в больнице утром 9 июня.

У Ефремова произошел сердечный приступ

Полиция задержала Ефремова на месте ДТП и сейчас он находится под домашним арестом, который продлится два месяца. Ему грозит до 12 лет лишения свободы.

Также, ранее адвокат знаменитости сообщил, что артист напился из-за смерти близкого друга, который ушел из жизни в тот день. Боль потери Ефремов пытался утолить алкоголем.

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Все по теме:

ДТП, Авария, Актер, Михаил Ефремов.

Автор:

Телеграф
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