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У Ефремова произошел сердечный приступ

У Ефремова произошел сердечный приступ
06:02 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Twitter
Из-за плохого состояния здоровья Михаил Ефремов не просил следователя отпустить его на могилу матери в годовщину смерти.

У актера Михаила Ефремова, который сейчас находится под домашним арестом после смертельного ДТП в центре Москвы, случился сердечный приступ.

Об этом «Московскому комсомольцу» сообщил адвокат Эльман Пашаев.

Плохо Ефремову стало в ночь на четверг, 25 июня. Из-за этого Ефремов не просил следователя отпустить его на могилу матери в годовщину смерти.

Пашаев добавил, что близкие актера хотели вызвать скорую помощь, но актер попросил этого не делать. Также он рассказал, что Ефремов находится в подавленном состоянии и переживает.

Напоминаем, вечером 8 июня автомобиль Михаила Ефремова выехал на встречную полосу и столкнулся с «Ладой». В результате аварии водитель «Лады» 57-летний курьер Сергей Захаров умер в больнице.

В момент ДТП Михаил Ефремов был пьян. В его крови также были обнаружены следы наркотиков. По факту ДТП возбуждено дело по ч. 4 ст. 264 УК РФ ("нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека"). 9 июня артист был отправлен под домашний арест.

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Все по теме:

ДТП, Актер, Михаил Ефремов.

Автор:

Телеграф
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