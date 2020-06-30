ДТП с Ефремовым: обнаружен еще один пострадавший

Судебный процесс по делу трагического ДТП продолжается и только набирает обороты. Сейчас на компенсацию от актера Михаила Ефремова могут претендовать четверо пострадавших.

Как информирует телеграм-канал Mash, по делу российского актера Михаила Ефремова появился четвертый пострадавший. Им стал младший сын водителя фургона Сергея Захарова Валерий.

Парень родился в гражданском браке погибшего с женой Ириной.

Стоит отметить, что ранее в деле фигурировало только трое пострадавших – брат, его жена и старший сын. А вот матери Валерия Ирине, с которой Сергей Захаров прожил 22 года без официального заключения брака, такого статуса не присвоили.

Напомним, российский актер Михаил Ефремов совершил смертельное ДТП вечером 8 июня. Трагедия случилась в центре Москвы, в районе Смоленской площади. Актер в состоянии алкогольного опьянения на большой скорости выехал на встречную полосу Садового кольца и столкнулся с автомобилями. Водитель фургона, который также попал в ДТП, Сергей Захаров получил тяжелые травмы и умер в больнице утром 9 июня.

Полиция задержала Ефремова на месте ДТП и сейчас он находится под домашним арестом, который продлится два месяца. Ему грозит до 12 лет лишения свободы.

Также, ранее адвокат знаменитости сообщил, что артист напился из-за смерти близкого друга, который ушел из жизни в тот день. Боль потери Ефремов пытался утолить алкоголем.