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Был в трауре: почему Михаил Ефремов напился в день ДТП
Был в трауре: почему Михаил Ефремов напился в день ДТП

Был в трауре: почему Михаил Ефремов напился в день ДТП

Был в трауре: почему Михаил Ефремов напился в день ДТП
16:18 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: twitter
Адвокат знаменитости раскрыл причину, по которой артист напился.

Новые подробности ДТП с Ефремовым адвокат подсудимого объявил в интервью изданию "Московский комсомолец". Он утверждает, что российский актер, который признавался о проблемах с алкоголем и борьбе с зависимостью, в тот трагический день, 8 июня, потерял друга и был в трауре.

"Это был близкий друг Михаила. Он умер в тот же день, когда произошло ДТП. Михаил был в трауре и подавлен", – пояснил адвокат Ефремова предпосылки того, что актер сел за руль в состоянии алкогольного опьянения. Он не стал раскрывать имя товарища звезды, который ушел из жизни накануне аварии.

Адвокат подсудимого также высказался о резонансном видео Ефремова, в котором он публично попросил прощения за смертельное ДТП у семьи погибшего 57-летнего россиянина Сергея Захарова. Адвокат актера заверил, что видеообращение, в котором Ефремов раскаялся, он записал для него после нескольких неудачных попыток публично извиниться за содеянное перед общественностью и даже не подозревал, что тот его опубликует.

СМИ: Семья погибшего Сергея Захарова не принимает извинения Ефремова

Напомним, 8 июня актер Михаил Ефремов, находясь в нетрезвом состоянии, стал виновником ДТП на Смоленской площади. В результате обильной кровопотери скончался водитель фургона, который накануне вечером протаранил актер Михаил Ефремов.

Также, в СМИ появилась информация, что актер пытался покончить с собой. 

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Все по теме:

ДТП, Актер, Михаил Ефремов.

Автор:

Телеграф
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