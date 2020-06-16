Был в трауре: почему Михаил Ефремов напился в день ДТП

Адвокат знаменитости раскрыл причину, по которой артист напился.

Новые подробности ДТП с Ефремовым адвокат подсудимого объявил в интервью изданию "Московский комсомолец". Он утверждает, что российский актер, который признавался о проблемах с алкоголем и борьбе с зависимостью, в тот трагический день, 8 июня, потерял друга и был в трауре.

"Это был близкий друг Михаила. Он умер в тот же день, когда произошло ДТП. Михаил был в трауре и подавлен", – пояснил адвокат Ефремова предпосылки того, что актер сел за руль в состоянии алкогольного опьянения. Он не стал раскрывать имя товарища звезды, который ушел из жизни накануне аварии.

Адвокат подсудимого также высказался о резонансном видео Ефремова, в котором он публично попросил прощения за смертельное ДТП у семьи погибшего 57-летнего россиянина Сергея Захарова. Адвокат актера заверил, что видеообращение, в котором Ефремов раскаялся, он записал для него после нескольких неудачных попыток публично извиниться за содеянное перед общественностью и даже не подозревал, что тот его опубликует.

Напомним, 8 июня актер Михаил Ефремов, находясь в нетрезвом состоянии, стал виновником ДТП на Смоленской площади. В результате обильной кровопотери скончался водитель фургона, который накануне вечером протаранил актер Михаил Ефремов.

Также, в СМИ появилась информация, что актер пытался покончить с собой.