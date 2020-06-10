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Ничего не помнит: Михаил Ефремов хотел свести счеты с жизнью - СМИ

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Ничего не помнит: Михаил Ефремов хотел свести счеты с жизнью - СМИ
20:07 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: twitter

Новости шоу бизнеса:На судебном заседании были видны следы на шее от вероятной попытки повешения.

Михаил Ефремов пытался покончить с собой. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Как сообщается, родные Ефремова заметили на его шее глубокую багровую борозду (характерный признак при повешении). По их словам, он находился в бессознательном состоянии.

"Приехавшая скорая увидела признаки суицида. И после этого вызвала на место психиатров", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что "сам Ефремов к этому времени был уже в сознании и заявил, что ничего не помнит. В том числе и откуда следы на шее. В комнате он находился один".

Во время следствия с актёром продолжат работать психиатры.

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Напомним, 8 июня пьяный Михаил Ефремов за рулем джипа выехал на встречную полосу и столкнулся с другой машиной. Водителя этого автомобиля Сергея Захарова госпитализировали, однако в больнице он умер.

Актеру предъявили обвинение в нарушении правил дорожного движения в состоянии опьянения, в результате которого погиб человек. Ему грозит до 12 лет колонии. Вину он признал и назвал произошедшее чудовищным.

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Актер, Михаил Ефремов.
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