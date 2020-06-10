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На Риз Уизерспун подали в суд: подробности
На Риз Уизерспун подали в суд: подробности

На Риз Уизерспун подали в суд: подробности

На Риз Уизерспун подали в суд: подробности
14:41 Сегодня Телеграф popcornnews.ru Фото: instagram.com

Новости шоу бизнеса:Теперь Риз и ее бренд обвиняют в обмане, использовании персональных данных и нечестном пиаре.

Три женщины подают коллективный иск против Риз Уизерспун и ее компании по производству одежды Draper James из-за апрельской ситуации, когда бренд заявил, что подарит учителям, оставшимся работать во время пандемии коронавируса, фирменные платья.

В сообщении магазина в Instagram было сказано:

Дорогие учителя, мы хотим сказать вам "спасибо". Мы видели, как вы тяжело работаете во время карантина, продолжая учить наших детей. Чтобы выразить свою благодарность, бренд Draper James подарит учителям бесплатные платья.

Для участия в акции надо было заполнить специальную форму, победителей должны были определить в конкретный указанный день.

В итоге платья получили 250 женщин. Оказалось, именно такое количество "победителей" и подразумевалось изначально, но участницы этого не знали. Поэтому многие женщины, оставившие заявку, ждали бесплатное платье и не получили его. В общей сложности заявки оставили около миллиона женщин.

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В форме, которую заполнили женщины, надо было указать личные данные и адрес электронной почты — теперь этим женщинам приходит рассылка от магазина актрисы.

Обделенные участницы акции говорят, что Риз устроила показную благотворительность и отделалась всего 250 платьями, общая стоимость которых составляет 12 500 долларов. При этом многие другие знаменитости устраивали более крупные благотворительные акции и направляли нуждающимся гораздо большие суммы.

Представители бренда отмечают, что не ожидали такого ажиотажа и рассчитывали, что участие примут всего несколько тысяч женщин, а не миллион. После претензий от нескольких недовольных учителей Draper James пообещал выдать всем участницам 30% скидку на платья бренда. Но женщины считают, что платья изначально весьма дорогие (135-195 долларов), и при текущей зарплате учителей такая скидка погоды не делает.

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Бренд, Риз Уизерспун, Знаменитости, Иск в суд.
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