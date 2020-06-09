Игги Азалия отметила свое 30-летие в полном одиночестве (Фото)

Новости шоу бизнеса:Певица отпраздновала 30-летие в самоизоляции.

7 июня Игги Азалия отметила день рождения, хип-хоп звезде исполнилось 30 лет.

Девушка устроила тематическую вечеринку в стиле 90-х и фотосессию на Polaroid.

Снимками певица поделилась в инстаграме. Для вечеринки она выбрала короткое атласное платье лилового цвета с внушительным разрезом сбоку. Свечи Игги задувала в клетчатом платье и укороченном жакете.

View this post on Instagram A post shared by Iggy Azalea (@thenewclassic) on May 27, 2020 at 9:48pm PDT

View this post on Instagram A post shared by Iggy Azalea (@thenewclassic) on May 27, 2020 at 4:13pm PDT

Как сообщалось раньше, 4 июня, свой день рождения праздновала голливудская актриса Анджелина Джоли, которой исполнилось 45 лет.