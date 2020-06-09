Игги Азалия отметила свое 30-летие в полном одиночестве (Фото)

7 июня Игги Азалия отметила день рождения, хип-хоп звезде исполнилось 30 лет.
Девушка устроила тематическую вечеринку в стиле 90-х и фотосессию на Polaroid.
Снимками певица поделилась в инстаграме. Для вечеринки она выбрала короткое атласное платье лилового цвета с внушительным разрезом сбоку. Свечи Игги задувала в клетчатом платье и укороченном жакете.
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Как сообщалось раньше, 4 июня, свой день рождения праздновала голливудская актриса Анджелина Джоли, которой исполнилось 45 лет.