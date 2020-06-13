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"Нет больше никакого Ефремова": Михаил Ефремов обратился к семье погибшего в ДТП
Михаил Ефремов обратился к семье погибшего в ДТП

"Нет больше никакого Ефремова": Михаил Ефремов обратился к семье погибшего в ДТП

"Нет больше никакого Ефремова": Михаил Ефремов обратился к семье погибшего в ДТП
15:39 Сегодня Телеграф Фото: twitter
Актер записал видеообращение к семье погибшего водителя.

Михаил Ефремов, который сейчас находится под домашним арестом, обратился к семье погибшего впервые после ДТП.  Актер записал видеообращение, в котором раскаивается в случившемся. Он полностью признал свою вину и назвал вождение в нетрезвом виде - непростительным. 

В видео Ефремов попросил прощение у семьи погибшего, и пообещал, что не будет пытаться избежать наказания за то, что сделал.

"Да и как тут отмажешься, когда все все видели, да и я видел, когда проспался и отошел от шока, - говорит актер.

Михаил понимает, что ничего уже не исправить и не знает, как ему с этим дальше жить.

"Когда в результате гибнет невинный человек, хороший мужик, мой ровесник... Когда горе такое в его семье, я не понимаю, как дальше жить", — сказал он. 

Также, Михаил сообщил, что готов помочь материально, если конечно семья согласится и примет помощь. Он уверяет, что это не является попыткой откупиться, таким образом он хочет искупить вину. Юристы семьи погибшего пока не подтвердили о том, что поступали какие-либо предложения от актера. Однако родственники заявили, что помощь все равно не примут.

"Это не кино, назад не отмотаешь. Конец. Нет больше никакого Ефремова. Предал я всех. Простите, пожалуйста. Больше сказать нечего" - подытожил актер. 

Михаил Ефремов может избежать тюрьмы за совершенное им пьяное ДТП

Напомним, 8 июня актер Михаил Ефремов, находясь в нетрезвом состоянии, стал виновником ДТП на Смоленской площади. В результате обильной кровопотери скончался водитель фургона, который накануне вечером протаранил актер Михаил Ефремов.

Также, в СМИ появилась информация, что актер пытался покончить с собой. 

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Актер, Михаил Ефремов.

Автор:

Телеграф
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