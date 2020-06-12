Михаил Ефремов может избежать тюрьмы за совершенное им пьяное ДТП

Виновник смертельного ДТП Михаил Ефремов может избежать тюрьмы, заплатив 100 млн рублей в качестве компенсации.

Сейчас российский актер Михаил Ефремов находится под домашнем арестом - ему грозит 12 лет лишения свободы. Но, если знаменитость заплатит 100 млн рублей - он может не понести наказание. Об этом сообщил адвокат Павел Левшун.

По словам адвоката, Ефремову необходимо заплатить 100 миллионов в качестве компенсации. В частности, 50 млн рублей семье погибшего водителя Сергея Захарова и млн рублей перед судом.

Вместе с тем Левшун отметил, что раскаяние нужно подтверждать не только словами, но и реальными делами. При этом, адвокат уточнил, что 100 млн рублей вовсе не означают, что Ефремов вообще не понесет наказание. Прежде всего денежная компенсация может немного смягчить обстоятельства итогового приговора.

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"Произошло очевидное преступление: человек пьяным сел за руль. И здесь Ефремов обязан помочь семье погибшего водителя финансово. Потому что их слова на суде будут иметь важное значения для дальнейшей судьбы актера. Если родственники Захарова скажут: "Он возместил ущерб большей суммой, чем мы ожидали, просим строго его не наказывать", судья обязан учитывать это как серьезное смягчающее обстоятельство. И тогда у Ефремова будет шанс на снисхождение", - подытожил юрист.

Напомним, 8 июня актер Михаил Ефремов, находясь в нетрезвом состоянии, стал виновником ДТП на Смоленской площади. В результате обильной кровопотери скончался водитель фургона, который накануне вечером протаранил актер Михаил Ефремов.