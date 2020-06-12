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Михаил Ефремов может избежать тюрьмы за совершенное им пьяное ДТП
Актер Михаил Ефремов может избежать тюрьмы: детали

Михаил Ефремов может избежать тюрьмы за совершенное им пьяное ДТП

Михаил Ефремов может избежать тюрьмы за совершенное им пьяное ДТП
Обновлено 19:20 Сегодня Телеграф showbiz.clutch.ua Фото: twitter.com
Виновник смертельного ДТП Михаил Ефремов может избежать тюрьмы, заплатив 100 млн рублей в качестве компенсации.

Сейчас российский актер Михаил Ефремов находится под домашнем арестом - ему грозит 12 лет лишения свободы. Но, если знаменитость заплатит 100 млн рублей - он может не понести наказание. Об этом сообщил адвокат Павел Левшун.

По словам адвоката, Ефремову необходимо заплатить 100 миллионов в качестве компенсации. В частности, 50 млн рублей семье погибшего водителя Сергея Захарова и млн рублей перед судом.

Вместе с тем Левшун отметил, что раскаяние нужно подтверждать не только словами, но и реальными делами. При этом, адвокат уточнил, что 100 млн рублей вовсе не означают, что Ефремов вообще не понесет наказание. Прежде всего денежная компенсация может немного смягчить обстоятельства итогового приговора.

Фото twitter.com/izvestia_ru

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"Произошло очевидное преступление: человек пьяным сел за руль. И здесь Ефремов обязан помочь семье погибшего водителя финансово. Потому что их слова на суде будут иметь важное значения для дальнейшей судьбы актера. Если родственники Захарова скажут: "Он возместил ущерб большей суммой, чем мы ожидали, просим строго его не наказывать", судья обязан учитывать это как серьезное смягчающее обстоятельство. И тогда у Ефремова будет шанс на снисхождение", - подытожил юрист.

Напомним, 8 июня актер Михаил Ефремов, находясь в нетрезвом состоянии, стал виновником ДТП на Смоленской площади. В результате обильной кровопотери скончался водитель фургона, который накануне вечером протаранил актер Михаил Ефремов.

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Все по теме:

ДТП, Компенсация, Тюрьма, Михаил Ефремов.

Автор:

Телеграф
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