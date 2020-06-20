Скачать
Суббота, 20.06.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Заминировал госпиталь и ж/д станцию: бывший военнослужащий планировал ряд терактов
Заминировал госпиталь и ж/д станцию: бывший военнослужащий планировал ряд терактов
Ухудшение эпидситуации на Закарпатье: реанимационные отделения переполнены
Ухудшение эпидситуации на Закарпатье: реанимационные отделения переполнены
Усик вернется на ринг в октябре
Усик вернется на ринг в октябре
Июньское солнцестояние 2020: что нужно делать в это время
Июньское солнцестояние 2020: запреты и традиции

Вменяемый: Михаил Ефремов не имеет психических отклонений

Вменяемый: Михаил Ефремов не имеет психических отклонений
Обновлено 19:39 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: twitter.com
Российский актер Михаил Ефремов, совершивший пьяное ДТП, в результате которого погиб мужчина, признан вменяемым. Во время судебно-психиатрической экспертизы подсудимого осмотрели медики и установили его полную дееспособность.

Результаты экспертизы сообщает телеграм-канал Mash. Психолог, психиатр и невролог, которые осмотрели Михаила Ефремова, признали его вменяемым. При обследовании актер, который, по словам своих представителей, находится в глубокой депрессии, вел себя вполне вежливо и корректно.

Сам Михаил Ефремов не стал отрицать наркотическую и алкогольную зависимости и добровольно признался в своих регулярных загулах. Однако подробности вечера накануне смертельного ДТП раскрывать не стал, ведь заверил, что почти ничего не помнит.

Судебно-психиатрическая экспертиза завершилась без глубокого стационарного обследования, ведь, как заверили медики, потребности в нем нет. Михаил Ефремов не имеет психических отклонений и за трагическое ДТП будет нести ответственность перед судом.

"Надеюсь, что ты примешь последствия достойно": сын Михаила Ефремова о трагическом ДТП

Напомним, вечером 8 июня Михаил Ефремов в районе Смоленской площади на скорости выехал на встречную полосу Садового кольца и столкнулся с автомобилями. Актер находился в состоянии алкогольного опьянения. Водитель фургона Сергей Захаров получил тяжелые травмы и скончался в больнице.

Сейчас Ефремов, который был задержан полицией на месте ДТП, находится под домашним арестом, который продлится два месяца. Семье погибшего он предлагал финансовую помощь, как "попытку искупить" свою вину. Ему грозит до 12 лет лишения свободы.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ДТП, Экспертиза, Михаил Ефремов.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Умеренное потребление алкоголя в зрелом возрасте: в чем польза
02 Какие фрукты надо есть, чтобы омолодить кровь
03 Главные симптомы тромбоза: как вовремя распознать проблему
04 "Муза-чудовище" Сальвадора Дали: малоизвестные факты из жизни Галы Дьяконовой (Фото)
05 Впервые опубликованы китайские снимки мест посадок "Аполлонов" на Луне
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Это бесплатно: Минцифры возьмется за обучение предпринимателей
Минцифры возьмется за обучение предпринимателей
&quot;Хотели, чтобы мы не дышали&quot;: Лукашенко объяснил, почему в Беларуси нет карантина
Лукашенко объяснил, почему в Беларуси нет карантина
Двадцать нарушений режима &quot;тишины&quot;: оккупанты лупили с тяжелой артиллерии, двое украинских защитников ранены
День в ООС: двое военнослужащих ВСУ ранены
Спасаемся от палящего солнца: как уберечь себя от жары
Спасаемся от палящего солнца: как уберечь себя от жары
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь