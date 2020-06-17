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"Надеюсь, что ты примешь последствия достойно": сын Михаила Ефремова о трагическом ДТП

"Надеюсь, что ты примешь последствия достойно": сын Михаила Ефремова о трагическом ДТП
19:40 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram
Сын актера Михаила Ефремова – Никита, отреагировал на скандальные события и поддержал своего отца.

Автомобильная катастрофа, произошедшая в Москве 8 июня, до сих пор находится в эпицентре обсуждений всех СМИ. 

32-летний сын Никита почти через 10 дней после ДТП, в котором по вине его отца погиб человек, решился публично отреагировать на события в своей инстаграме. Мужчина оставил фото со своим отцом и написал сообщение, в котором поддержал семью погибшего мужчины и Михаила Ефремова.

Всем добрый день! Выражаю свои соболезнования семье Сергея Захарова. Всем, кого коснулась эта трагедия, желаю мужества и сил пройти все испытания. Мне больно от того, что произошло. Отец, я тебя очень люблю. Надеюсь, что ты примешь последствия достойно, – написал киноактер и сын Ефремова.

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В комментариях мужчину поддержали его коллеги-актеры, а также любимая-телеведущая из программы "Орел и решка" Мария Ивакова и многие другие российские звезды, называя такой случай "трагедией обеих семей".

Напомним, 8 июня актер Михаил Ефремов, находясь в нетрезвом состоянии, стал виновником ДТП на Смоленской площади. В результате обильной кровопотери скончался водитель фургона, который накануне вечером протаранил актер Михаил Ефремов.

Также, в СМИ появилась информация, что актер пытался покончить с собой. 

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Все по теме:

ДТП, Актер, Михаил Ефремов, Никита Ефремов.

Автор:

Телеграф
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