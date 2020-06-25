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СМИ: Михаил Ефремов хочет усыновить детей погибшего Сергея Захарова

СМИ: Михаил Ефремов хочет усыновить детей погибшего Сергея Захарова
16:51 Сегодня Телеграф nv.ua Фото: twitter.com
Актер Михаил Ефремов готов нести наказание, и хочет "максимально помочь" детям погибшего Сергея Захарова. Об этом адвокат актера Эльман Пашаев сказал в интервью радиостанции Эхо Москвы.

"Реально человек готов нести наказание. Человек готов максимально помочь детям. Он готов их даже усыновить, чтобы им обеспечить достойную жизнь. Вот вам честно, искренне говорю. К сожалению, определенные люди не дают возможность. Посмотрим, еще все впереди", — сказал Пашаев.

По его словам, дело Ефремова будет передано в суд уже в скором времени.

"В мировой истории такого не было, наверное, за короткий срок. С одной стороны, это очень хорошо. С другой стороны, это очень плохо. Очень хорошо, что следствие работает оперативно. Очень плохо, что тысячи людей сидят в тюрьмах, годами к ним не ходят", — сказал адвокат.

По словам Пашаева, актер готов возместить такую сумму ущерба, которую назначит суд, а отказ потерпевшей стороны принять деньги, он связал с чьим-то "черным пиаром".

Позже СМИ опубликовали уточнение слов Пашаева об усыновлении — Ефремов готов позаботиться о детях, однако "не в том смысле, что усыновить по документам".

Вменяемый: Михаил Ефремов не имеет психических отклонений

Напомним, российский актер Михаил Ефремов совершил смертельное ДТП вечером 8 июня. Трагедия случилась в центре Москвы, в районе Смоленской площади. Актер в состоянии алкогольного опьянения на большой скорости выехал на встречную полосу Садового кольца и столкнулся с автомобилями. Водитель фургона, который также попал в ДТП, Сергей Захаров получил тяжелые травмы и умер в больнице утром 9 июня.

СМИ: Семья погибшего Сергея Захарова не принимает извинения Ефремова

Полиция задержала Ефремова на месте ДТП и сейчас он находится под домашним арестом, который продлится два месяца. Ему грозит до 12 лет лишения свободы.

Также, ранее адвокат знаменитости сообщил, что артист напился из-за смерти близкого друга, который ушел из жизни в тот день. Боль потери Ефремов пытался утолить алкоголем.

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ДТП, Актер, Михаил Ефремов.

Автор:

Телеграф
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