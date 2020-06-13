СМИ: Семья погибшего Сергея Захарова не принимает извинения Ефремова

Родственники погибшего водителя считают запоздалыми извинения российского актера Михаила Ефремова.

По данным российских СМИ, семья погибшего Сергея Захарова отказалась принимать извинения и материальную помощь от знаменитого актера Михаила Ефремова. Члены семьи намерены "идти до конца", сообщил адвокат пострадавшей стороны Александр Бобровинский.

Напомним, что ранее Ефремов записал ролик с извинениями и предложением о материальной помощи, при этом актер добавил, что тем самым хочет "не откупиться, а искупить свою вину" перед родственниками погибшего в ДТП Захарова.

Известный адвокат сообщил, что связался с братом покойного. Конечно же они видели ролик с извинениями Михаила Ефремова, но считают их запоздалыми.

По словам Добровинского, извинения от актера де-факто можно считать не принятыми, соответственно ни о кокой денежной компенсации речи быть не может.

"Если господин Ефремов хочет внести какой-то вклад в борьбу с пьянством за рулем, это его личная инициатива, но о мирном урегулировании говорить слишком поздно и денежную компенсацию, о которой шла речь в ролике, мы не примем", - процитировал родственников знаменитый адвокат.

Напоминаем, что несколько дней назад, 8 июня, в центре Москвы на Смоленской площади произошло смертельное ДТП, виновником которого стал актер Михаил Ефремов.