Пьяное ДТП с Михаилом Ефремовым: родственники погибшего требуют баснословную сумму

Адвокат российского актера Михаила Ефремова, обвиняемого в ДТП, Эльман Пашаев сообщил, что родственники погибшего Захарова хотят взыскать со звезды 40 миллионов рублей, что составляет более 15 миллионов гривень. Об этом сообщает издание "Московский комсомолец".

По словам адвоката, в лучшем случае будет родственникам жертвы выплатят компенсацию морального вреда - примерно один миллион рублей, что составляет почти 400 тысяч гривень. Пашаев отметил, что если бы родственники Захарова были сговорчивее, то получили бы гораздо больше.

Ефремов перестал выходить на связь с родственниками погибшего, когда якобы понял, что они наживаются на трагедии и ходят на ток-шоу. За каждый эфир, по мнению адвоката, им перепадает по 350 000 рублей. К родственникам присоединилась и жена Захарова, с которой он 22 года не проживал.

"Да, Ефремов готов был компенсировать моральный ущерб, но не такими суммами", - отметил Пашаев. Также ранее близкие покойного отказывались от денег Ефремова.

Напомним, что адвокат актера заявил, что Ефремов признает тот факт, что "авария произошла с его машиной", однако отказался от признания вины в ДТП, в результате которого погиб человек.

Как сообщалось ранее, известный российский актер Михаил Ефремов попал в ДТП в центре Москвы. Актер на большой скорости выехал на встречную полосу, проехав двойную сплошную и врезался в грузовой автомобиль. Пострадавший в ДТП с Ефремовым водитель умер. Ефремову грозит 12 лет колонии.