Скачать
Среда, 15.07.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Итоги 15 июля: ВР определились с датой местных выборов, ВНО по географии и коронавирус в Украине
Итоги 15 июля: ВР определились с датой местных выборов, ВНО по географии и коронавирус в Украине
В Минздраве дали прогноз: вернутся ли ученики в школу 1 сентября
В Минздраве дали прогноз: вернутся ли ученики в школу 1 сентября
Голы Сиприано и Мораеса - в обзоре матча Шахтер - Колос (Видео)
Голы Сиприано и Мораеса - в обзоре матча Шахтер - Колос (Видео)
Фильм "Грейхаунд" с Томом Хэнксом установил рекорд по просмотрам на Apple TV+
Фильм "Грейхаунд" с Томом Хэнксом установил рекорд

Пьяное ДТП с Михаилом Ефремовым: родственники погибшего требуют баснословную сумму

Пьяное ДТП с Михаилом Ефремовым: родственники погибшего требуют баснословную сумму
22:22 Сегодня Телеграф www.unian.net Фото: twitter.com
Адвокат российского актера Михаила Ефремова, обвиняемого в ДТП, Эльман Пашаев сообщил, что родственники погибшего Захарова хотят взыскать со звезды 40 миллионов рублей, что составляет более 15 миллионов гривень. Об этом сообщает издание "Московский комсомолец".

По словам адвоката, в лучшем случае будет родственникам жертвы выплатят компенсацию морального вреда - примерно один миллион рублей, что составляет почти 400 тысяч гривень. Пашаев отметил, что если бы родственники Захарова были сговорчивее, то получили бы гораздо больше.

Ефремов перестал выходить на связь с родственниками погибшего, когда якобы понял, что они наживаются на трагедии и ходят на ток-шоу. За каждый эфир, по мнению адвоката, им перепадает по 350 000 рублей. К родственникам присоединилась и жена Захарова, с которой он 22 года не проживал.

"Да, Ефремов готов был компенсировать моральный ущерб, но не такими суммами", - отметил Пашаев. Также ранее близкие покойного отказывались от денег Ефремова.

Расследование завершилось: что ожидает обвиняемого в пьяном ДТП Михаила Ефремова
Расследование завершилось: что ожидает обвиняемого в пьяном ДТП Михаила ЕфремоваЧитать полностью

Напомним, что адвокат актера заявил, что Ефремов признает тот факт, что "авария произошла с его машиной", однако отказался от признания вины в ДТП, в результате которого погиб человек.

Как сообщалось ранее, известный российский актер Михаил Ефремов попал в ДТП в центре Москвы. Актер на большой скорости выехал на встречную полосу, проехав двойную сплошную и врезался в грузовой автомобиль. Пострадавший в ДТП с Ефремовым водитель умер. Ефремову грозит 12 лет колонии.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ДТП, Михаил Ефремов.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Почему не все болеют коронавирусом: доктор Комаровский дал ответ
02 Минздрав: В Украине продлят карантин, но условия изменят
03 "Мне хочется выкопать Кубрика и убить его": оператор "Матрицы" вспомнил, как снимались вторая и третья часть трилогии
04 Удар-молния: гол Малиновского в разгроме над Брешией 6:2 (Видео)
05 Новый глава НБУ: Зеленский пообещал МВФ до конца недели определиться с кандидатом
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Исследование ученых КПИ: Когда COVID-19 в Украине пойдет на спад
Исследование ученых КПИ: Когда COVID-19 в Украине пойдет на спад
Владимир Зеленский уволил посла Украины в Италии
Владимир Зеленский уволил посла Украины в Италии
Штаб ООС: боевики шесть раз нарушали &quot;тишину&quot;
Штаб ООС: боевики шесть раз нарушали "тишину"
Объявлена дата старта открытого бета-теста на PS4, Xbox и ПК
Объявлена дата старта открытого бета-теста на PS4, Xbox и ПК
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь