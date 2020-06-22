Скачать
Понедельник, 22.06.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Усиление карантина в Украине: в Кабмине приняли новое постановление
Усиление карантина в Украине: в Кабмине приняли новое постановление
ВОЗ: Пандемия COVID-19 все еще набирает обороты
ВОЗ: Пандемия COVID-19 все еще набирает обороты
Красюк: Усик хочет войти в историю
Красюк: Усик хочет войти в историю
Renault подготовил спецверсию нового кроссовера Koleos Black Edition (Фото)
Renault подготовил спецверсию Koleos Black Edition (Фото)

"Хотел выручить друга": адвокат Ефремова рассказал, почему пьяный актер сел за руль

"Хотел выручить друга": адвокат Ефремова рассказал, почему пьяный актер сел за руль
Обновлено 15:48 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: twitter.com
Российский актер Михаил Ефремом 8 июня спровоцировал ДТП в центре Москвы, в результате которого погиб человек. По словам адвоката Эльмана Пашаева, он хотел помочь товарищу, попавшему в сложное положение.

Пашаев рассказал, что в тот трагический вечер Ефремову позвонил друг, который сейчас находится в Украине, и попросил о помощи.

В тот роковой день в жизни Михаила Ефремова был праздник, поэтому артист выпил. Его товарищ оказался в сложной ситуации и Ефермов сел за руль и хотел ему помочь. Пашаев отметил, что друг Михаила известный в Украине человек, однако его имя не назвал.

"На самом деле, ему в тот вечер звонил друг, который сейчас находится в Украине. Он сообщил Ефремову, что его мать и жена попали в больницу и находятся в тяжелом состоянии. Поскольку границы с Украиной закрыты, товарищ попросил Михаила помочь, чем он сможет. В тот день как раз был православный праздник. Михаил выпил, но сел за руль только для того, чтобы выручить друга. Уверяю вас, это очень добросовестный человек, он не будет выкручиваться, что-то придумывать, чтобы избежать наказания", - сказал адвокат.

"Надеюсь, что ты примешь последствия достойно": сын Михаила Ефремова о трагическом ДТП

Напомним, ранее адвокат знаменитости сообщал, что артист напился из-за смерти близкого друга, который ушел из жизни в тот день. Боль потери Ефремов пытался утолить алкоголем.

"Это был близкий друг Михаила. Он умер в тот же день, когда произошло ДТП. Михаил был в трауре и подавлен", - пояснил адвокат актера.

Напомним, российский актер Михаил Ефремов совершил смертельное ДТП вечером 8 июня. Трагедия случилась в центре Москвы, в районе Смоленской площади. Актер в состоянии алкогольного опьянения на большой скорости выехал на встречную полосу Садового кольца и столкнулся с автомобилями. Водитель фургона, который также попал в ДТП, Сергей Захаров получил тяжелые травмы и умер в больнице утром 9 июня.

СМИ: Семья погибшего Сергея Захарова не принимает извинения Ефремова

Полиция задержала Ефремова на месте ДТП и сейчас он находится под домашним арестом, который продлится два месяца. Ему грозит до 12 лет лишения свободы.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ДТП, Михаил Ефремов.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "И мы пойдем в церковь": Леся Никитюк может породниться с Михаилом Поплавским
02 Грозовые дожди накроют всю Украину, местами град: погода на неделю, карта
03 Арестован сын конкурента Лукашенко на президентских выборах
04 "Топливо" для организма: продукты, которые помогут побороть усталость
05 Метеорологи "наглядно" показали изменение климата
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Коронавирус в РФ: инфицированных COVID-19 уже более 590 тыс
Коронавирус в РФ: инфицированных уже более 590 тыс
В Минобороны рассказали о приоритетах перевооружения
В Минобороны рассказали о приоритетах перевооружения
В этом году в Украине уменьшилась реализация зерновых и масличных
В Украине уменьшилась реализация зерновых и масличных
&quot;Хотел выручить друга&quot;: адвокат Ефремова рассказал, почему пьяный актер сел за руль
"Хотел выручить друга": адвокат Ефремова рассказал, почему пьяный актер сел за руль
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь