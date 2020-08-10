Очередная беда: у Михаила Ефремова случился инсульт

Сын Михаила Ефремова нашел актера в обездвиженном состоянии в его квартире.

Зарубежные СМИ сообщают, что у Михаила Ефремова диагностировали инсульт. Актер перенервничал из-за футбольного матча. Так болел за любимую команду, что его организм не выдержал.

Актера обнаружил его сын. Дверь квартиры была открыта, а Михаил лежал на полу и не мог пошевелиться и говорить. Приехавшие врачи диагностировали у актера предынсультное состояние.

От госпитализации Ефремов отказался, объяснив свое решение тем, что он просто перенервничал из-за матча "Спартак" – "Сочи".

Сын актера заявляет, что отец пьяным не был. В его квартире не было обнаружено ни бутылок, ни других признаков, которые могли указывать на "пьянку" актера.

Ранее адвокат Ефремова Эльман Пашаев уже сообщал об ухудшении состояния здоровья актера, отмечая, что его подзащитный постоянно отказывается от госпитализации. Пашаев уверяет, что подобное состояние актера провоцируют переживания из-за всего происходящего.

"Ежедневные судебные заседания уничтожают его. Он очень сильно переживает. Ему все это не безразлично. Погиб человек же", – говорит адвокат.

Напомним, 8 июня известный российский актер Михаил Ефремов попал в ДТП в центре Москвы. Актер на большой скорости выехал на встречную полосу, проехав двойную сплошную и врезался в грузовой автомобиль. Пострадавший в ДТП с Ефремовым водитель умер.

А 30 июля актеру Михаилу Ефремову продлили домашний арест до 22 января 2021 года.