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Очередная беда: у Михаила Ефремова случился инсульт

Очередная беда: у Михаила Ефремова случился инсульт
19:44 Сегодня Телеграф Фото: twitter.com
Сын Михаила Ефремова нашел актера в обездвиженном состоянии в его квартире.

Зарубежные СМИ сообщают, что у Михаила Ефремова диагностировали инсульт. Актер перенервничал из-за футбольного матча. Так болел за любимую команду, что его организм не выдержал.

Актера обнаружил его сын. Дверь квартиры была открыта, а Михаил лежал на полу и не мог пошевелиться и говорить. Приехавшие врачи диагностировали у актера предынсультное состояние.

От госпитализации Ефремов отказался, объяснив свое решение тем, что он просто перенервничал из-за матча "Спартак" – "Сочи".

Сын актера заявляет, что отец пьяным не был. В его квартире не было обнаружено ни бутылок, ни других признаков, которые могли указывать на "пьянку" актера.

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Ранее адвокат Ефремова Эльман Пашаев уже сообщал об ухудшении состояния здоровья актера, отмечая, что его подзащитный постоянно отказывается от госпитализации. Пашаев уверяет, что подобное состояние актера провоцируют переживания из-за всего происходящего.

"Ежедневные судебные заседания уничтожают его. Он очень сильно переживает. Ему все это не безразлично. Погиб человек же", – говорит адвокат. 

Напомним, 8 июня известный российский актер Михаил Ефремов попал в ДТП в центре Москвы. Актер на большой скорости выехал на встречную полосу, проехав двойную сплошную и врезался в грузовой автомобиль. Пострадавший в ДТП с Ефремовым водитель умер.

А 30 июля актеру Михаилу Ефремову продлили домашний арест до 22 января 2021 года.

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Инсульт, Актер, Михаил Ефремов.

Автор:

Телеграф
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