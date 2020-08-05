"Ничего не помню": Михаил Ефремов не признает своей вины в суде

5 августа в 10 часов утра состоялся первый судебный процесс по уголовному делу в отношении российского актера Михаила Ефремова. Об этом сообщает телеграм-канал Life-Shot.

На вопрос судьи признает ли Михаил Ефремов свою вину, актер ответил, что ничего не помнит и не признает свою вину по предъявленному обвинению.

"Я ничего не помню, нет, не признаю", - заявил актер в Пресненском суде Москвы, но признал, что был пьян, когда садился за руль автомобиля.

Также, за материалами уголовного дела у Михаила Ефремова после аварии нашли в крови следы марихуаны и кокаина. Экспертиза ДНК показывает, что российский актер управлял своим автомобилем во время ДТП.

"На сработавших подушках безопасности на месте водителя обнаружен пот и бактериальные клетки, которые, согласно исследованию ДНК, принадлежат Ефремову", - огласила материалы дела прокурор.

Адвокат Ефремова, Эльман Пашаев, отрицает, что на подушке безопасности в Ефремова нашли его ДНК: "Если свидетели скажут, что увидели за рулем Ефремова, это уже будет другой ход действий".

Слушания по делу Михаила Ефремова отложено на четверг.

Напомним, 8 июня известный российский актер Михаил Ефремов попал в ДТП в центре Москвы. Актер на большой скорости выехал на встречную полосу, проехав двойную сплошную и врезался в грузовой автомобиль. Пострадавший в ДТП с Ефремовым водитель умер.

А 30 июля актеру Михаилу Ефремову продлили домашний арест до 22 января 2021 года.