Ушел из жизни звезда фильма "Нечто"

В США умер 85-летний американский актер Уилфорд Бримли.

В США на 86-м году жизни умер актер и певец Уилфорд Бримли, исполнивший роль доктора Блэра в фильме "Нечто", отмечает портал TMZ.

Менеджер Бримли заявила, что актер умер в субботу утром в больнице штата Юта, где мужчина находился в отделении интенсивной терапии и проходил процедуру диализа. Всю жизнь страдал сахарным диабетом.

Уилфорд Бримли родился в Солт-Лейк-Сити, штат Юта, 27 сентября 1934 года.

Он известен по таким фильмам как "Китайский синдром", "Без злого умысла", "Отель Нью-Хэмпшир", "Нечто".

Как сообщалось ранее, умер режиссер "Стены" и "Эвиты" Алан Паркер. Алан Паркер был одним из основателей Британской киногильдии режиссеров и главой Британского совета по кинематографии.