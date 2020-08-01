Смерть Энди Картрайта: новые детали жестокого убийства рэпера

Первичная экспертиза не нашла в крови Картрайта следов наркотиков, как сообщала его жена Марина Кохал. Следствие предполагает, что сожительница убила артиста во время конфликта.

Расчлененное тело украинского рэпера Энди Картрайта (настоящее имя - Александр Юшко) работники правоохранительных органов обнаружили 29 июля. Жена вместе со своей матерью решила скрыть смерть мужа. Женщина планировала сообщить знакомым, что он исчез, поскольку, по ее словам, смерть от наркотиков - "бесславная". Однако следов наркотиков в крови погибшего не найдено, и следствие предполагает, что именно Марина совершила убийство. Об этом говорится на сайте следственного комитета Российской Федерации.

36-летней Марине Кохал предъявили обвинение в убийстве гражданского мужа, тело которого она расчленила на 5 частей в квартире. Правоохранители узнали о смерти рэпера от юриста, к которому женщина обратилась за помощью. Она просила, чтобы он помог ей избавиться от трупа.

Результат анализов на наличие наркотиков в организме рэпера оказался отрицательным. В помещении наркотические вещества также не обнаружили. Против Марины возбудили уголовное дело по статье "Убийство", сейчас ее задержали.

Напомним, Энди Картрайт родился в украинском городе Нежин, где получил образование и незадолго до начала карьеры рэпера учился в местном педагогическом университете на преподавателя английского языка. Картрайт был частым гостем местных хип-хоп-тусовок, где сумел проявить талант в жанре музыки, которой увлекался с детства.

Последний раз Картрайт давал о себе знать 27 июля. Тогда парень анонсировал в соцсетях новый трек.