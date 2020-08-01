Умер режиссер "Стены" и "Эвиты" Алан Паркер

Алан Паркер был одним из основателей Британской киногильдии режиссеров и главой Британского совета по кинематографии.

В Великобритании в возрасте 76 лет умер британский режиссер и сценарист Алан Паркер. О смерти Алана Паркера сообщили в пятницу, 31 июля.

Как сообщается, знаменитый режиссер ушел и жизни после продолжительной болезни. У него осталась вдова - Лиза Моран-Паркер, пятеро детей и семь внуков.

Алан Паркер получил 7 наград Британской киноакадемии, а также дважды был номинирован на премию "Оскар" как лучший режиссер.

Свой последний фильм — "Жизнь Дэвида Гейла" режиссер снял в 2003 году.

Известно, что еще в 2018 году режиссер передал в дар национальном архиву Британского института кино свое собрание сценариев и других кинематографических документов.

Алан Паркер, родившийся 14 февраля 1944 года в городе Матлок, Великобритания, стал одной из важнейших фигур кинематографа второй половины ХХ века.

Паркер, известный своим эклектизмом, в равной степени легко мог реализовать себя и в жанре музыкальной комедии, и в серьезной драме.

Напомним, Юбилейный 45-й Международный кинофестиваль в Торонто представил свою программу. Об этом заявили на сайте кинофестиваля.