В Сети появился украинский трейлер боевика "Наследие лжи" (Видео)

Появились трейлер украинско-британского фильма "Наследие лжи". Шпионский триллер режиссера Эдриена Бола выходит на большие экраны Украины уже 6 августа.

Известно, что уже 6 августа выходит украинский триллер "Наследие лжи" с голливудским актером Скоттом Эдкинсом в главной роли. На данный момент авторы ленты презентовали русскоязычный трейлер.

Главные роли в фильме исполнили:

Скотт Эдкинс

Анна Буткевич

Юлия Соболь

Онор Нифси

Мартин Мак-Дугал

Съемки нового триллера проходили в столице, поэтому зрители смогут увидеть известные туристические локации Киева, а именно:

Вокзал,

аэропорт "Борисполь",

знаменитая библиотека Вернадского,

кладбище старых автобусов,

крематорий,

Рыбальский мост,

Родина-мать,

Лукьяновское СИЗО.

"Снимать фильм "Наследие лжи" в Украине было настоящим удовольствием. Во-первых, Киев – визуально интересный город. Я обожаю его постмодернистскую архитектуру, которая является отличной локацией для шпионского триллера. Своей мистичностью и атмосферой андеграунда Киев чем-то напоминает Берлин. Первую сцену фильма мы снимали на кладбище старых автобусов, который бы идеально вписался даже в фильм Тарковского. Во-вторых, мне нравится снимать в Украине из-за высокого уровеня местных продакшн-компаний, которые мы активно привлекали к работе над лентой", – поделился впечатлениями режиссер Эдриан Бол.

В основу фильма легла история о Мартине Бакстере, бывшем оперативнике МІ6, который был вынужден вернуться в мир шпионства, когда молодая украинская журналистка Саша Степаненко попросила его помочь в раскрытии шокирующей правды о секретных операциях международных спецслужб.

Как сообщается кроме Украины, шпионский боевик также увидят зрители более чем 25 стран, среди которых Китай и США, страны Латинской Америки, Азии и Европы.

Напомним, стримминговый сервис Netflix на днях презентовал первый трейлер фильма "Проект "Сила"", а сейчас поделился новым отрывком боевика.