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В Сети появился украинский трейлер боевика "Наследие лжи" (Видео)

В Сети появился украинский трейлер боевика "Наследие лжи" (Видео)
Обновлено 12:49 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: twitter.com
Появились трейлер украинско-британского фильма "Наследие лжи". Шпионский триллер режиссера Эдриена Бола выходит на большие экраны Украины уже 6 августа.

Известно, что уже 6 августа выходит украинский триллер "Наследие лжи" с голливудским актером Скоттом Эдкинсом в главной роли. На данный момент авторы ленты презентовали русскоязычный трейлер.

Главные роли в фильме исполнили:

  • Скотт Эдкинс

  • Анна Буткевич

  • Юлия Соболь

  • Онор Нифси

  • Мартин Мак-Дугал

Съемки нового триллера проходили в столице, поэтому зрители смогут увидеть известные туристические локации Киева, а именно:

  • Вокзал,

  • аэропорт "Борисполь",

  • знаменитая библиотека Вернадского,

  • кладбище старых автобусов,

  • крематорий,

  • Рыбальский мост,

  • Родина-мать,

  • Лукьяновское СИЗО.

"Снимать фильм "Наследие лжи" в Украине было настоящим удовольствием. Во-первых, Киев – визуально интересный город. Я обожаю его постмодернистскую архитектуру, которая является отличной локацией для шпионского триллера. Своей мистичностью и атмосферой андеграунда Киев чем-то напоминает Берлин. Первую сцену фильма мы снимали на кладбище старых автобусов, который бы идеально вписался даже в фильм Тарковского. Во-вторых, мне нравится снимать в Украине из-за высокого уровеня местных продакшн-компаний, которые мы активно привлекали к работе над лентой", – поделился впечатлениями режиссер Эдриан Бол.

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В основу фильма легла история о Мартине Бакстере, бывшем оперативнике МІ6, который был вынужден вернуться в мир шпионства, когда молодая украинская журналистка Саша Степаненко попросила его помочь в раскрытии шокирующей правды о секретных операциях международных спецслужб.

Как сообщается кроме Украины, шпионский боевик также увидят зрители более чем 25 стран, среди которых Китай и США, страны Латинской Америки, Азии и Европы.

Напомним, стримминговый сервис Netflix на днях презентовал первый трейлер фильма "Проект "Сила"", а сейчас поделился новым отрывком боевика.

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Все по теме:

Фильмы, Кино, Боевики, Наследие лжи.

Автор:

Телеграф
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