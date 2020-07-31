В Сети появился украинский трейлер боевика "Наследие лжи" (Видео)

Известно, что уже 6 августа выходит украинский триллер "Наследие лжи" с голливудским актером Скоттом Эдкинсом в главной роли. На данный момент авторы ленты презентовали русскоязычный трейлер.
Главные роли в фильме исполнили:
Скотт Эдкинс
Анна Буткевич
Юлия Соболь
Онор Нифси
Мартин Мак-Дугал
Съемки нового триллера проходили в столице, поэтому зрители смогут увидеть известные туристические локации Киева, а именно:
Вокзал,
аэропорт "Борисполь",
знаменитая библиотека Вернадского,
кладбище старых автобусов,
крематорий,
Рыбальский мост,
Родина-мать,
Лукьяновское СИЗО.
"Снимать фильм "Наследие лжи" в Украине было настоящим удовольствием. Во-первых, Киев – визуально интересный город. Я обожаю его постмодернистскую архитектуру, которая является отличной локацией для шпионского триллера. Своей мистичностью и атмосферой андеграунда Киев чем-то напоминает Берлин. Первую сцену фильма мы снимали на кладбище старых автобусов, который бы идеально вписался даже в фильм Тарковского. Во-вторых, мне нравится снимать в Украине из-за высокого уровеня местных продакшн-компаний, которые мы активно привлекали к работе над лентой", – поделился впечатлениями режиссер Эдриан Бол.
В основу фильма легла история о Мартине Бакстере, бывшем оперативнике МІ6, который был вынужден вернуться в мир шпионства, когда молодая украинская журналистка Саша Степаненко попросила его помочь в раскрытии шокирующей правды о секретных операциях международных спецслужб.
Как сообщается кроме Украины, шпионский боевик также увидят зрители более чем 25 стран, среди которых Китай и США, страны Латинской Америки, Азии и Европы.
Напомним, стримминговый сервис Netflix на днях презентовал первый трейлер фильма "Проект "Сила"", а сейчас поделился новым отрывком боевика.