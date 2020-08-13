У Михаила Ефремова подтвердили инсульт: актера сняли в инвалидной коляске (Видео)

Актер Михаил Ефремов, после инсульта передвигающийся на инвалидном кресле, попал на видео.

Во вторник, 11 августа, в Пресненском суде Москвы должно было состояться слушание по делу актера Михаила Ефремова, однако его пришлось перенести из-за ухудшения состояния подсудимого. Тогда Ефремова на носилках увезли на скорой прямо из зала суда.

На опубликованном ролике телеканала "Москва 24" запечатлен Ефремов, которого медработник перевозит на инвалидной коляске, при этом лицо пациента скрыто медицинской маской, а на голове надета медицинская шапочка.

Отмечается, что видео с актером было сделано в Боткинской больнице.

Как ранее подтвердили врачи, у Ефремова случился инсульт. Пока неизвестно, сможет ли артист ходить.

Напомним, 8 июня известный российский актер Михаил Ефремов попал в ДТП в центре Москвы. Актер на большой скорости выехал на встречную полосу, проехав двойную сплошную и врезался в грузовой автомобиль. Пострадавший в ДТП с Ефремовым водитель умер.

Ранее сообщалось о том, что российский актер Михаил Ефремов не признает своей вины в суде.