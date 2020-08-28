Умер создатель Скуби-Ду - художник Джо Руби

В возрасте 87 лет умер американский художник и аниматор Джо Руби.

Как сообщает издание Deadline, соучредитель продакшн-компании Ruby-Spears скончался в среду в Вестлейк-Виллидж, Калифорния. Ему было 87 лет.

Изначально Джо Руби работал мультипликатором на студии Walt Disney. Позже он создал свою компанию под названием Ruby-Spears.

В 1969 году Руби и его коллега Кен Спирс нарисовал первый мультсериал о говорящем псе Скуби-Ду и его веселых приключениях. Мультик с самого начала стал пользоваться большим успехом.

Как сообщалось ранее, в возрасте 64 лет скончался экс-гитарист Red Hot Chili Peppers.