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Для поклонников "Бриджертонов": Netflix презентовал забавные сцены с героем Реге Пейдж (видео)

Для поклонников "Бриджертонов": Netflix презентовал забавные сцены с героем Реге Пейдж (видео)
Обновлено 14:42 Сегодня Телеграф Фото: instagram Bridgerton

Популярный костюмный телесериал от Netflix "Бриджертоны" (Bridgerton), премьера которого состоялась 25 декабря прошлого года, стал хитом среди любителей классических романов о любви.

Сериал стал самым популярным на стриминговом сервисе, пишет Deadline. За 28 дней "Бриджертонов" посмотрели рекордные 82 миллиона людей по всему миру. Предыдущий рекорд принадлежал экранизации фэнтези-книг Анджея Сапковского "Ведьмак", его оценили 76 миллионов пользователей Netflix.

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Для поклонников сериала, а их, как видим, очень много, стриминг представил видео, в котором были собраны самые лучшие, забавные моменты с одним из главных героем Саймоном Бессе, роль которого исполняет британский актер Реге Пейдж.

"Самые впечатляющие сцены Саймона в "Бриджертонах", - анонсировали в Netflix.

"Бриджертоны" - романтическая драма, основанная на серии книг американской писательницы Джулии Куин.

Ранее один из французских проектов Netflix "Люпен" с Омаром Си превзошел "Ход королевы", став самым популярным на стриминге в январе 2021 года.

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
Просмотры: 251

Все по теме:

Сериалы, Netflix, Саймон Бассе, Реге Пейдж, Бриджертоны.
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