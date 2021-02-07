Для поклонников "Бриджертонов": Netflix презентовал забавные сцены с героем Реге Пейдж (видео)

Популярный костюмный телесериал от Netflix "Бриджертоны" (Bridgerton), премьера которого состоялась 25 декабря прошлого года, стал хитом среди любителей классических романов о любви.

Сериал стал самым популярным на стриминговом сервисе, пишет Deadline. За 28 дней "Бриджертонов" посмотрели рекордные 82 миллиона людей по всему миру. Предыдущий рекорд принадлежал экранизации фэнтези-книг Анджея Сапковского "Ведьмак", его оценили 76 миллионов пользователей Netflix.

Для поклонников сериала, а их, как видим, очень много, стриминг представил видео, в котором были собраны самые лучшие, забавные моменты с одним из главных героем Саймоном Бессе, роль которого исполняет британский актер Реге Пейдж.

"Самые впечатляющие сцены Саймона в "Бриджертонах", - анонсировали в Netflix.

"Бриджертоны" - романтическая драма, основанная на серии книг американской писательницы Джулии Куин.

Ранее один из французских проектов Netflix "Люпен" с Омаром Си превзошел "Ход королевы", став самым популярным на стриминге в январе 2021 года.