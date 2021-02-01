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Жизнь Кэрри в эпоху коронавируса: появились подробности нового сезона сериала "Секс в большом городе"

Жизнь Кэрри в эпоху коронавируса: появились подробности нового сезона сериала "Секс в большом городе"
Обновлено 23:21 Пн, 1 Февраль 2021 Телеграф Фото: instagram

Популярный американский сериал "Секс в большом городе", первый тизер которого появился в январе этого года, возвращается! Продолжение истории о близких подругах Кэрри (Сара Джессика Паркер), Шарлотты (Кристин Дэвис) и Миранды (Синтия Никсон), проживающих в большом городе Нью-Йорке, покажут на стриминговом сервисе HBO Max.

55-летняя Сара Джессика Паркер, исполняющая главную роль в шоу, раскрыла некоторые детали новых выпусков в интервью Vanity Fair.

По словам актрисы, новую жизнь героинь покажут в эпоху коронавируса, материнства и прочего. Хотя Паркер находится все еще в неведении относительно конкретных сюжетных линий, которые будут проходить в 10-ти получасовых эпизодах, она сказала, что ее коллеги очень рады вернуться к своим любимым персонажам.

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"Я думаю, что Синтия, Кристин и я очень рады тому времени, которое пришло. Знаешь, кто они сейчас в этом мире? Они адаптировались? Какую роль они сыграли? Где они потерпели неудачу как женщины, как друзья и как они находят свой путь? Они похожи на людей, которые сбиты с толку, напуганы, нервничают (из-за того, что происходит в мире)? Мне так любопытно, как сценаристы представят этих женщин сегодня", - поделилась Паркер.

 
 
 
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Она отметила, что Миранда и Шарлотта сейчас матери подростков: "Какова их жизнь? Для Кэрри, у которой нет семьи, кроме друзей, где она в профессиональном плане? Как все эти политические изменения повлияли на ее работу? Она все еще пишет колонку? Она написала еще книги? Или у нее есть подкаст? Что для нее сейчас значит мода? Как изменились или не изменились дружеские отношения и расширился ли ее круг общения?"

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Паркер добавила, что COVID-19 "очевидно будет частью сюжетной линии".

Шоураннером выступит Майкл Патрик Кинг, который известен своими прошлыми работами над сериалом и его двумя кинопродолжениями.

 
 
 
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Напомним, что к актерскому составу вернутся актрисы Синтия Никсои и Кристин Дэвис. А вот Ким Кэтролл отказалась от съемок из-за конфликта с Сарой Джессикой Паркер, хотя последняя отвергает информация о ссоре с коллегой.

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
Просмотры: 222

Все по теме:

HBO, Сериалы, Сара Джессика Паркер, Секс в большом городе.
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