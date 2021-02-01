Традиционные свадебные приключения Середюков с ромским колоритом: в сети появился первый трейлер "Скаженого весілля 3" (видео)

Поклонникам украинского кинематографа посвящается - опубликован первый официальный трейлер третьей части украинской комедии “Скажене весілля”.

Ролик представили на официальной странице в Фейсбуке и на ютуб-канале фильма.

"Разворачивайте видео на полный экран и делайте звук погромче!" - пишут авторы картины в Фейсбуке.

Прошло четыре года после событий второй части фильма - свадьбы старшей дочери. И вот жених теперь младший из Середюков - Захар. Его избранница - красавица Рада, дочь цыганского барона. А так, как зритель знает, что главный Середюк всегда мечтал о традиционной украинской свадьбе, то и этот праздник не пройдет без приключений.

Стоит отметить, что трейлере использовали официальный саундтрек, презентация которого запланирована на 22 февраля. Автор - Потап, а исполнитель традиционно - Олег Винник.

Напомним, что премьера фильма запланирована на 25 февраля, что стало известно из опубликованного ранее постера комедии.