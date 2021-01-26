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В сети появился официальный постер украинской комедии "Скажене весілля 3" (фото)

В сети появился официальный постер украинской комедии "Скажене весілля 3" (фото)
12:55 Сегодня Телеграф Фото: facebook

В октябре 2020 года завершились съемки новой части популярной украинской комедии "Скажене весілля 3", но дату выхода картины не называли. А 26 января авторы комедии решили приоткрыть занавес и назвали дату премьеры.

На странице фильма в Фейсбуке был опубликован официальный постер "Скаженого весілля 3", с которого зритель и узнает, что фильм выйдет 25 февраля 2021 года.

"Обещаем радовать, удивлять и будем рады видеть вас на "Скаженому весіллі 3"!" - говорится в сообщении.

Также, авторы обещают в скором времени представить и официальный трейлер комедии. Но вот когда именно, не уточняют.

Сюжет

Третья часть "Скаженого весілля" поставит точку в истории о семье Сердюков. Картина расскажет о событиях, которые происходят спустя четыре года после событий второй части. Готов вступить в брак самый младший из Сердюков - Захар. Родители в предвкушении встречи с его избранницей. Однако, все как всегда... Девушка Захара - дочь цыганского барона. Все мечты о красивой украинской свадьбе Василия разбиваются. Глава семейства пообещал не портить свадьбу, но и эта церемония запомнится гостям надолго.

Актерский состав

Неизменные герои: Назар Заднепровский – отец жениха Василий Середюк, Полина Василиса – Екатерина Середюк, Джимми Воха-Воха – муж Екатерины Франсуа, Юрий Горбунов – тамада, Леся Самаева – Галина Середюк, Александр Кобзарь – сосед Тарас, Вера Кобзарь – соседка Оксана, Инна Приходько – соседка Оля, Арам Арзуманян – сосед Ашот, Потап – священник, Алексей Завгородний – священник, Олег Винник – певец.

 Главные герои Скаженого весілля

 Сумашедшая свадьба

Скажене весілля

Также в касту присоединятся такие герои: Катерина Файн – невеста Рада Алькарес, Вячеслав Хостикоев – жених Захар Середюк и Игорь Крикунов – цыганский барон, отец невесты.

Новіе герои Скаженого весілля

Ранее, "Телеграф" писал, что студия Warner Bros. представила украинский трейлер фильма "Годзилла против Конга".

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
Просмотры: 367

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Кино, Фильм, Комедия, Скажене весілля.
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