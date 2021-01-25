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Warner Bros. представила украинский трейлер фильма "Годзилла против Конга": сюжет, трейлер, дата выхода

Warner Bros. представила украинский трейлер фильма "Годзилла против Конга": сюжет, трейлер, дата выхода
11:58 Сегодня Телеграф Фото: twitter

Несмотря на карантин, кинокомпания Warner Bros. готовит для зрителей много новинок в 2021 году. Одной из премьер является экшн "Годзилла против Конга".

Дата выхода фильма намечена на 26 марта 2021 года. Студия начала подогревать интерес публики к новинке, и представила первый дублированный трейлер "Годзиллы против Конга".

Режиссером фильма выступил Адам Вингард. Актерский состав: Эйса Гонсалес, Милли Бобби Браун, Ребекка Холл, Александр Скарсгард, Джессика Хенвик, Кайл Чандлер, Джулиан Деннисон, Брайан Тайри Генри и др.

Отметим, что сюжет студия долго держала в секрете. Однако с появлением трейлера, теперь можно понять, о чем же будет картина. Конг отправляется на поиски своего дома вместе с девочкой-сиротой, которая имеет уникальную связь с монстром. Главные герои встретятся с разъяренной Годзиллой, разрушающую все на своем пути.

Ожидается, что в фильме "Годзилла против Конга" зрители узнают тайну происхождения монстров, скрытую в ядре Земли.

Ранее, "Телеграф" писал, что Warner Bros. начала работу над приквелом фильма "Чарли и шоколадная фабрика".

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
Просмотры: 117

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Кино, Фильм, Warner Bros., Трейлер.
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