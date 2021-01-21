Вилли Вонка возвращается на экраны: студия Warner Bros. начала работу над приквелом фильма "Чарли и шоколадная фабрика"

Киностудия Warner Bros. начала работу над приквелом фильма "Чарли и шоколадной фабрики", который расскажет предысторию о шоколадном магнате Вилли Вонке.

Приквел будет называться - "Вонка" и выйдет 17 марта 2023 года. Об этом сообщает variety.

Студия планирует в скором времени начать кастинг на роли. В сети уже есть информация, что на главную роль, Вилли Вонки, рассматриваются два актера - Том Холланд и Тимоти Шаламе. Ранее ходили слухи, что главную роль сыграет Райан Гослинг.

Напомним, что в оригинальной картине 1971 года "Вилли Вонка и шоколадная фабрика" главную роль сыграл Джин Уайлдер, а в адаптации Тима Бертона - Джонни Депп.

Спродюсирует фильм Дэвид Хейман по сценарию Саймона Рича.

Ранее, “Телеграф” писал, что на роль Вилли Вонки в новой экранизации могут взять женщину.