"Чарли и шоколадная фабрика": главная роль в новом фильме может достаться женщине

На роль Вилли Вонка в новой экранизации повести Роальда Даля "Чарли и шоколадная фабрика" могут взять женщину.
Об этом сообщает издание Daily Mail.
По мнению сценаристов, подобное решение представит историю с новой стороны.
По предварительным данным, в ленте речь пойдет о начале пути Вонка в роли кондитера, а также о его встрече с помощниками Умпа-лумпами.
Повесть Роальда Даля "Чарли и шоколадная фабрика" впервые экранизировали в 1971 году, тогда главную роль в картине сыграл Джин Уайлдер. Однако самой популярной экранизацией стала та, где кондитера сыграл Джонни Депп.