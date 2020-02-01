Скачать
Суббота, 01.02.2020
Итоги дня 31 января: Помпео в Украине, день Brexit и распространяющийся коронавирус
Итоги дня 31 января: Помпео в Украине, день Brexit и распространяющийся коронавирус
В Нидерландах уже второй день протестуют учителя
В Нидерландах уже второй день протестуют учителя
Манчестер Юнайтед арендовал нигерийского нападающего
Манчестер Юнайтед арендовал нигерийского нападающего
Рецепт дня: вкуснейшая рыбная солянка
Рецепт дня: вкуснейшая рыбная солянка

Главным героем "Ведьмак: Кошмар Волка" станет молодой Весемир

Главным героем "Ведьмак: Кошмар Волка" станет молодой Весемир
06:43 Сегодня Телеграф gagadget.com Фото: Twitter

Новости культуры:Главным героем анимационного фильма по «Ведьмаку» станет Весемир.

На прошлой неделе Netflix порадовал анонсом мультфильма «Ведьмак: Кошмар Волка». Судя по названию, геймеры решили, что им расскажут о похождениях Геральта, но сценаристы решили сконцентрироваться на другом персонаже.

Что известно

Fandom заметили, что на официальном сайте Netflix появилось описание сериала. Администрация уже успела удалить подробности со страницы проекта, но скриншот все помнит. Судя по описанию, главным героем картины станет не Геральт, а его наставник Весемир, которого геймеры помнят по Witcher 3 и книгам Сапковского.

«Задолго до того, как Весемир стал наставником Геральта, он отправляется в собственное путешествие в качестве ведьмака, когда таинственный Деглан забирает его по Праву Неожиданности», — говорится в описании.

Кто озвучит Весемира пока неизвестно, но фанаты со всех соцсетей кричат, что хотят видеть в этой роли Марка Хэмилла. Еще в прошлом месяце он обмолвился, что не знает этого персонажа, но согласен сыграть его. После шоураннер проекта Лорен Хиссрич опубликовала многозначительный эмодзи с глазами, что только сильнее взбудоражило фанатов.

Напомним, что производством анимационного фильма займется Studio Mir, работавшая над Voltron: Legendary Defende, Young Justice: Outsiders и The Legend of Korra. За сюжет будет отвечать Бо ДеМайо, работавший над комиксами Marvel о Лунном рыцаре.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Ведьмак, Геральт, Весемир, Ведьмак: Кошмар Волка.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Магнитные бури: чего ждать украинцам в феврале
02 "Неприятный запах": В Майами еврейских пассажиров сняли с рейса
03 "Не более 15% от бюджета семьи": в Кабмине хотят снизить расходы украинцев на "коммуналку"
04 Дело Шеремета: МВД опровергло алиби у Антоненко
05 "Мы готовы к любым сценариям": в Кабмине готовят план по эвакуации украинцев из Китая
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Дубилет: Каждый день украинцев становится меньше
Дубилет: Каждый день украинцев становится меньше
В Боливии автобус упал с обрыва: 15 погибших
В Боливии автобус упал с обрыва: 15 погибших
В Лондоне сожгли флаг Евросоюза (Видео)
В Лондоне сожгли флаг Евросоюза (Видео)
Как научиться противостоять стрессам?
Как научиться противостоять стрессам?
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь