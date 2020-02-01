Главным героем "Ведьмак: Кошмар Волка" станет молодой Весемир

Новости культуры:Главным героем анимационного фильма по «Ведьмаку» станет Весемир.

На прошлой неделе Netflix порадовал анонсом мультфильма «Ведьмак: Кошмар Волка». Судя по названию, геймеры решили, что им расскажут о похождениях Геральта, но сценаристы решили сконцентрироваться на другом персонаже.

Что известно

Fandom заметили, что на официальном сайте Netflix появилось описание сериала. Администрация уже успела удалить подробности со страницы проекта, но скриншот все помнит. Судя по описанию, главным героем картины станет не Геральт, а его наставник Весемир, которого геймеры помнят по Witcher 3 и книгам Сапковского.

«Задолго до того, как Весемир стал наставником Геральта, он отправляется в собственное путешествие в качестве ведьмака, когда таинственный Деглан забирает его по Праву Неожиданности», — говорится в описании.

Кто озвучит Весемира пока неизвестно, но фанаты со всех соцсетей кричат, что хотят видеть в этой роли Марка Хэмилла. Еще в прошлом месяце он обмолвился, что не знает этого персонажа, но согласен сыграть его. После шоураннер проекта Лорен Хиссрич опубликовала многозначительный эмодзи с глазами, что только сильнее взбудоражило фанатов.

Напомним, что производством анимационного фильма займется Studio Mir, работавшая над Voltron: Legendary Defende, Young Justice: Outsiders и The Legend of Korra. За сюжет будет отвечать Бо ДеМайо, работавший над комиксами Marvel о Лунном рыцаре.