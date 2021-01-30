"Де мої гроші, с*ка": DZIDZIO анонсировал выход новой невероятной комедии (видео)

Украинский певец и актер, фронтмен и основатель группы DZIDZIO Михаил Хома анонсировал выход новой кинокомедии со своим участием под названием "Де гроші".

Новостью он поделился на своей странице в Инстаграме, где также сообщил, что его компании DZIDZIOFILM исполняется три года.

"Сегодня третий день рождения компании DZIDZIOFILM и в этот день мы готовим для вас новый невероятный фильм "Где деньги"", - написал Дзидзьо.

По сюжету, бедный пианист попадает в загадочный дом старой богачки, где все ищут деньги. Для того, чтобы их найти, надо пройти квест.

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Работу над фильмом стартовала в сентябре 2020 года. Кроме Михаила Хомы, в фильме сыграли также Ада Роговцева, Леся Никитюк и Сергей Либа.

Продюсерами картины стали Анатолий Безух и Диана Юраш.

Добавим, что компания DZIDZIOFILM занимается съемками клипом и фильмов. В 2017 году вышла комедия "DZIDZIO Контрабас", а в 2018 - "DZIDZIO Перший раз".

Фрагмент художественных проб новой кинокомедии "Где деньги" - видео:

Напомним, что в прошлом году украинский певец и актер Михаил Хома получил звание Заслуженного артиста Украины.