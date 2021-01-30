Скачать
Суббота, 30.01.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
Итоги дня 30 января: у "дворца Путина" нашелся владелец, голосование "СН" за исключение Дубинского
Итоги дня 30 января: у "дворца Путина" нашелся владелец, голосование "СН" за исключение Дубинского
"Немного" зол: ответ Зеленского о Трампе породил волну шуток в сети (видео)
"Немного" зол: ответ Зеленского о Трампе породил волну шуток в сети (видео)
Шанс устранить наибольший очаг коррупции: зачем в Украине нужно Бюро экономической безопасности
Шанс устранить наибольший очаг коррупции: зачем в Украине нужно Бюро экономической безопасности
Зозуля забил гол в Испании со "второго этажа" (видео)
Зозуля забил гол в Испании со "второго этажа" (видео)

"Де мої гроші, с*ка": DZIDZIO анонсировал выход новой невероятной комедии (видео)

"Де мої гроші, с*ка": DZIDZIO анонсировал выход новой невероятной комедии (видео)
Обновлено 20:54 Сегодня Телеграф

Украинский певец и актер, фронтмен и основатель группы DZIDZIO Михаил Хома анонсировал выход новой кинокомедии со своим участием под названием "Де гроші".

Новостью он поделился на своей странице в Инстаграме, где также сообщил, что его компании DZIDZIOFILM исполняется три года.

"Сегодня третий день рождения компании DZIDZIOFILM и в этот день мы готовим для вас новый невероятный фильм "Где деньги"", - написал Дзидзьо.

Главные кинопремьеры недели: "Охотник на монстров", "Пик страха", "Все будет Ок!", "Выше неба"

По сюжету, бедный пианист попадает в загадочный дом старой богачки, где все ищут деньги. Для того, чтобы их найти, надо пройти квест.

 
 
 
View this post on Instagram

A post shared by DZIDZIO (@dzidzio)

Работу над фильмом стартовала в сентябре 2020 года. Кроме Михаила Хомы, в фильме сыграли также Ада Роговцева, Леся Никитюк и Сергей Либа.

В сети появился официальный постер украинской комедии "Скажене весілля 3" (фото)

Продюсерами картины стали Анатолий Безух и Диана Юраш.

Добавим, что компания DZIDZIOFILM занимается съемками клипом и фильмов. В 2017 году вышла комедия "DZIDZIO Контрабас", а в 2018 - "DZIDZIO Перший раз".

Фрагмент художественных проб новой кинокомедии "Где деньги" - видео:

Напомним, что в прошлом году украинский певец и актер Михаил Хома получил звание Заслуженного артиста Украины.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
Просмотры: 311

Все по теме:

Трейлеры, Ада Роговцева, DZIDZIO, Михаил Хома, Де гроші, Где деньги.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Водитель сбил мужчину за просьбу перепарковать авто: момент ЧП под Киевом сняли на видео
02 Появилось видео с борта турецкого сухогруза на момент крушения в Черном море
03 Постоянно хочется сладкого: диетолог объяснил, почему возникает такое желание
04 В Одессе "герой парковки" битой разбил голову пешеходу с ребенком: подробности (фото)
05 "Немного" зол: ответ Зеленского о Трампе породил волну шуток в сети (видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Под Днепром произошел взрыв в квартире, есть пострадавшие (видео)
Под Днепром произошел взрыв в квартире, есть пострадавшие (видео)
Под Киевом на заснеженной дороге столкнулись пять автомобилей (видео)
Под Киевом на заснеженной дороге столкнулись пять автомобилей (видео)
В Париже силой разгоняют протесты, дошло до арестов и водометов (фото и видео)
В Париже силой разгоняют протесты, дошло до арестов и водометов (фото и видео)
&quot;Де мої гроші, с*ка&quot;: DZIDZIO анонсировал выход новой невероятной комедии (видео)
"Де мої гроші, с*ка": DZIDZIO анонсировал выход новой невероятной комедии (видео)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь