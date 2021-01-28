Скачать
Четверг, 28.01.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
"ПриватБанк" блокирует счета переселенцев: что происходит и куда обращаться?
"ПриватБанк" блокирует счета переселенцев: что происходит и куда обращаться?
По стопам Путина: чем грозит Украине закон Зеленского о референдуме
По стопам Путина: чем грозит Украине закон Зеленского о референдуме
Сотни человек за сутки застряли в снежных завалах на дорогах Украины (фото)
Сотни человек за сутки застряли в снежных завалах на дорогах Украины (фото)
"Челси" с новым тренером не сумел обыграть "Вулверхэмптон" (видео)
"Челси" с новым тренером не сумел обыграть "Вулверхэмптон" (видео)

Главные кинопремьеры 28 января: "Охотник на монстров", "Пик страха", "Все будет Ок!", "Выше неба"

Главные кинопремьеры 28 января: "Охотник на монстров", "Пик страха", "Все будет Ок!", "Выше неба"
Обновлено 09:35 Сегодня Телеграф

Охотник на монстров

Главная героиня - лидер военного отряда - оказывается в неизведанном мире, который населяют чудовища. Она знакомится с жителем нового мира - Охотником, и объединяется с ним ради спасения своих миров.

Актеры: Милла Йовович, Тони Джа, Ти-Ай, Миган Гуд, Диего Бонета.

Интересные факты о фильме "Охотник на монстров":

- Фильм "Охотник на монстров" является киноадаптацией игровой франшизы Monster Hunter.

Появилось первое фото Кристен Стюарт в образе принцессы Дианы

- Режиссер и сценарист Пол У. С. Андерсон является супругом актрисы Милы Йовович.

Пик страха

Привлекательная американская пара сноубордистов, любителей фрирайда, отправляется в заснеженные горы прекрасной Грузии. Кажется, что их ожидает лишь красота, покой и наслаждение. Но тихое место на самом деле разрывает на части безликий всадник, у которого есть своя Миссия. И, к сожалению, молодая туристка не должна стать помехой. Для всех, кто решил дать бой, наступает пик страха.

Актеры: Иванна Сахно, Алекс Хафнер, Тинатин Далакишвили, Гиа Джапаридзе, Тамар Бзиава.

Интересные факты о фильме "Пик страха":

- Фильм снят на английском языке с участием актеров из разных стран мира во главе с исполнительницей главной роли - украинской актрисой Иванной Cахно, которая активно строит голливудскую карьеру и громко заявила о себе в 2018 году благодаря участию в двух блокбастерах - "Тихоокеанский рубеж 2" и "Шпион, который меня кинул".

"Інший Франко" и "Нереальний коп": украинские фильмы 2021 года, которые стоят вашего внимания (видео)

- "Пик страха" был приобретен для рынков Великобритании, Австралии, Японии, Польши, Южной Кореи и др. Для США лента была куплена топ-студией Lionsgate.

Все будет Ок!

Лиза теряет бизнес и любимого. Вместо Польши, куда она ехала на заработки, девушка оказывается без денег и вещей в предновогоднем горнолыжном курорте Буковель. Здесь с ней происходят неожиданности, курьезы и новогодние чудеса. Главная героиня найдет здесь и любовь, и дружбу.

Актеры: Ирина Бенюк, Владимир Невельский, Ирма Витовская, Ирина Деблюк, Анна Андрусишин.

Мой друг Зигмунд Фрейд

Оказавшись в Вене, молодой парень встречает свою первую и, как ему кажется, последнюю любовь. В тонкостях желаний и соблазнов ему помогает разобраться самый большой эксперт - сам Зигмунд Фрейд.

Вилли Вонка возвращается на экраны: студия Warner Bros. начала работу над приквелом фильма "Чарли и шоколадная фабрика"

Актеры: Симон Морзе, Бруно Ганц, Йоханнес Криш, Эмма Дрогунова, Давид Альтман.

Выше неба

В 7-й день рождения Криса его мать, поссорившись с отцом, уходит из дома и больше не возвращается. Отец-алкоголик всю жизнь внушал сыну, что мать забрали инопланетяне. Уже взрослым Крис решает посвятить свою жизнь раскрытию подобных похищений. Вместе с оператором он едет на конвент, чтобы поговорить с людьми, испытавшими подобное. Там они знакомятся с девушкой Элис, которая утверждает, что начиная с 7 лет ее похищают каждые 7 лет, и что вот-вот ее 28-й день рождения.

Премьеру последнего фильма про Джеймса Бонда с Дэниэлом Крейгом перенесли: о чем будет фильм и когда выйдет

Актеры: Райан Карнес, Джордан Хинсон, Клод Дюамель, Мартин Сенсмейер, Дон Старк.

Ранее был представлен первый постер к украинской кинокомедии "Скажене весілля 3".

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
Просмотры: 236

Все по теме:

Фильмы, Кино, Трейлер, Афиша кино, Выше неба, Охотник на монстров, Пик страха, Все будет Ок!, Мой друг Зигмунд Фрейд.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Виктор Медведчук дал большое интервью влиятельному французскому политическому альманаху Politique Internationale
02 Главная пропагандистка Путина приехала на оккупированный Донбасс (фото)
03 Был препятствием для возвращения в СБУ: появились новые подробности о скандале с "ликвидацией" генерала (фото, видео)
04 Совладелец "Dream Town" укололся российской "вакциной" от коронавируса
05 Ибрагимович и Лукаку едва не подрались в матче: названа причина (видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Пыточная тюрьма &quot;Изоляция&quot; в оккупированном Донецке: что известно о причастных
Пыточная тюрьма "Изоляция" в оккупированном Донецке: что известно о причастных
Переплавили рельсы на скрепы: в сети показали, во что превратился Луганск за годы войны
Переплавили рельсы на скрепы: в сети показали, во что превратился Луганск за годы войны
В Сингапуре подросток планировал массовые убийства мусульман в мечетях
В Сингапуре подросток планировал массовые убийства мусульман в мечетях
Главные кинопремьеры 28 января: &quot;Охотник на монстров&quot;, &quot;Пик страха&quot;, &quot;Все будет Ок!&quot;, &quot;Выше неба&quot;
Главные кинопремьеры 28 января: "Охотник на монстров", "Пик страха", "Все будет Ок!", "Выше неба"
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь