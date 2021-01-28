Главные кинопремьеры 28 января: "Охотник на монстров", "Пик страха", "Все будет Ок!", "Выше неба"

Охотник на монстров

Главная героиня - лидер военного отряда - оказывается в неизведанном мире, который населяют чудовища. Она знакомится с жителем нового мира - Охотником, и объединяется с ним ради спасения своих миров.

Актеры: Милла Йовович, Тони Джа, Ти-Ай, Миган Гуд, Диего Бонета.

Интересные факты о фильме "Охотник на монстров":

- Фильм "Охотник на монстров" является киноадаптацией игровой франшизы Monster Hunter.

- Режиссер и сценарист Пол У. С. Андерсон является супругом актрисы Милы Йовович.

Пик страха

Привлекательная американская пара сноубордистов, любителей фрирайда, отправляется в заснеженные горы прекрасной Грузии. Кажется, что их ожидает лишь красота, покой и наслаждение. Но тихое место на самом деле разрывает на части безликий всадник, у которого есть своя Миссия. И, к сожалению, молодая туристка не должна стать помехой. Для всех, кто решил дать бой, наступает пик страха.

Актеры: Иванна Сахно, Алекс Хафнер, Тинатин Далакишвили, Гиа Джапаридзе, Тамар Бзиава.

Интересные факты о фильме "Пик страха":

- Фильм снят на английском языке с участием актеров из разных стран мира во главе с исполнительницей главной роли - украинской актрисой Иванной Cахно, которая активно строит голливудскую карьеру и громко заявила о себе в 2018 году благодаря участию в двух блокбастерах - "Тихоокеанский рубеж 2" и "Шпион, который меня кинул".

- "Пик страха" был приобретен для рынков Великобритании, Австралии, Японии, Польши, Южной Кореи и др. Для США лента была куплена топ-студией Lionsgate.

Все будет Ок!

Лиза теряет бизнес и любимого. Вместо Польши, куда она ехала на заработки, девушка оказывается без денег и вещей в предновогоднем горнолыжном курорте Буковель. Здесь с ней происходят неожиданности, курьезы и новогодние чудеса. Главная героиня найдет здесь и любовь, и дружбу.

Актеры: Ирина Бенюк, Владимир Невельский, Ирма Витовская, Ирина Деблюк, Анна Андрусишин.

Мой друг Зигмунд Фрейд

Оказавшись в Вене, молодой парень встречает свою первую и, как ему кажется, последнюю любовь. В тонкостях желаний и соблазнов ему помогает разобраться самый большой эксперт - сам Зигмунд Фрейд.

Актеры: Симон Морзе, Бруно Ганц, Йоханнес Криш, Эмма Дрогунова, Давид Альтман.

Выше неба

В 7-й день рождения Криса его мать, поссорившись с отцом, уходит из дома и больше не возвращается. Отец-алкоголик всю жизнь внушал сыну, что мать забрали инопланетяне. Уже взрослым Крис решает посвятить свою жизнь раскрытию подобных похищений. Вместе с оператором он едет на конвент, чтобы поговорить с людьми, испытавшими подобное. Там они знакомятся с девушкой Элис, которая утверждает, что начиная с 7 лет ее похищают каждые 7 лет, и что вот-вот ее 28-й день рождения.

Актеры: Райан Карнес, Джордан Хинсон, Клод Дюамель, Мартин Сенсмейер, Дон Старк.

Ранее был представлен первый постер к украинской кинокомедии "Скажене весілля 3".