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Премьеру последнего фильма про Джеймса Бонда с Дэниэлом Крейгом перенесли: о чем будет фильм и когда выйдет

Премьеру последнего фильма про Джеймса Бонда с Дэниэлом Крейгом перенесли: о чем будет фильм и когда выйдет
Обновлено 10:16 Сегодня Телеграф Фото: twitter

Складывается такое ощущение, что новый фильм о Джеймсе Бонде не выйдет никогда. Universal Pictures опять перенесла премьеру фильма.

Отметим, что это уже четвертый перенос. Сначала дата выхода была намечена на апрель 2020 года, после из-за коронавируса фильм перенесли на ноябрь 2020, затем дата вновь изменилась и перенеслась на весну 2021 (2 апреля). А 22 января стало известно, что дата выхода 25-го фильма о Джеймсе Бонде — осень 2021 года, а именно 8 октября.

Создатели очень заинтриговали зрителей новым фильмом, теперь главное не упасть в грязь лицом. Фанаты не простят напрасное ожидание.

О чем будет фильм?

По сюжету в "Не время умирать” Джеймс Бонд решает оставить работу на МИ6 и жить спокойной жизнью на Ямайке. Однако суперагенту 007 не дадут этого сделать. Джеймс Бонд нужен ЦРУ чтобы спасти мир от загадочного злодея по имени Сафин, который похитил важного ученого.

Вроде как, для агента 007 нет ничего невозможного, однако эта миссия оказывается опаснее, чем предполагалось, ведь в руках у таинственного злодея в руках опасное, современное, технологическое оружие.

Трейлер:

Так, как это последний фильм, в котором главную роль исполнит Дэниель Крейг, “Телеграф” решил напомним, что было в предыдущих картинах, в которых играл актер.

На счету Дэниела Крейга пять фильмов о Джеймсе Бонде, включая еще не вышедший: “Казино “Рояль“, “Квант милосердия”, “007: Координаты “Скайфолл”, “007: Спектр” и “Не время умирать”.

“Казино “Рояль“

21-й фильм “бондианы”, который рассказывает о начале карьеры Бонда в качестве "агента 007". Фильм вышел в 2006 году. Фильм рассказывает о Джеймсе Бонде в тот момент, когда он ещё не получил от британской спецслужбы МИ-6 «лицензию на убийство».

“Квант милосердия”

22-й фильм из серии истории о суперагенте английской разведки Джеймсе Бонде, премьера которого состоялась в 2008 году. Действие фильма происходит час спустя после событий фильма «Казино Рояль».

“007: Координаты “Скайфолл”

Двадцать третий фильм из серии фильмов про агента 007 британской разведки Джеймса Бонда вышедший в 2012 году. Сюжет: MI6 подвергается нападению и происходит утечка информации. Джеймсу Бонду поручают найти и устранить причину проблемы.

“007: Спектр”

24 фильм об агенте 007 Джеймсе Бонде, который вышел в 2015 году. По сюжету, Бонд выходит на след зловещей глобальной организации СПЕКТР, в то время как М пытается спасти секретную разведывательную службу от ликвидации.

Ранее, “Телеграф” писал, что Билли Айлиш выпустила клип на саундтрек к фильму No Time To Die, в котором показала кадры из новой картины о Джеймсе Бонде.

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
Просмотры: 218

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Кино, Джеймс Бонд, Фильм, Universal Pictures, Дэниел Крейг, Трейлер.
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