Билли Айлиш выпустила клип на песню к новому фильму об агенте 007

Американская певица представила клип на композицию "No Time To Die", которая является заглавной песней к новому одноименному фильму про Джеймса Бонда.

Песню-саундтрек Билли Айлиш представила еще в феврале 2020 года, однако выход клипа видимо был отложен из-за переноса премьеры самой картины, которая изначально должна была выйти на большие экраны в апреле.

В видео показана сама Билли Айлиш, поющая у стойки с микрофоном, и ранее не опубликованные кадры из фильма, на фоне который и поет певица. Ролик создан в черно-белых тонах.

Голос Билли Айлиш и черно-белая стилистика клипа завораживают с первых нот и первых кадров. Всего за пол дня с момента публикации ролик посмотрело уже более 3 млн. зрителей, и это явно не окончательная цифра.

Напомним, мировая премьера фильма "Не время умирать" была перенесена на 20 ноября 2020 года. Роль агента 007 исполнит Дэниэл Крэйг.