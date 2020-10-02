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Билли Айлиш выпустила клип на песню к новому фильму об агенте 007

Билли Айлиш выпустила клип на песню к новому фильму об агенте 007
Обновлено 09:31 Сегодня Телеграф Фото: instagram
Американская певица представила клип на композицию "No Time To Die", которая является заглавной песней к новому одноименному фильму про Джеймса Бонда.

Песню-саундтрек Билли Айлиш представила еще в феврале 2020 года, однако выход клипа видимо был отложен из-за переноса премьеры самой картины, которая изначально должна была выйти на большие экраны в апреле.

В видео показана сама Билли Айлиш, поющая у стойки с микрофоном, и ранее не опубликованные кадры из фильма, на фоне который и поет певица. Ролик создан в черно-белых тонах. 

Голос Билли Айлиш и черно-белая стилистика клипа завораживают с первых нот и первых кадров. Всего за пол дня с момента публикации ролик посмотрело уже более 3 млн. зрителей, и это явно не окончательная цифра.

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Напомним, мировая премьера фильма "Не время умирать" была перенесена на 20 ноября 2020 года. Роль агента 007 исполнит Дэниэл Крэйг. 

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Все по теме:

Музыка, Джеймс Бонд, Песня, Саундтрек, Билли Айлиш.

Автор:

Телеграф
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