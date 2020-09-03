"Не время умирать" с Дэниелем Крэйгом: премьера нового трейлера (Видео)

В сети появился второй полноценный трейлер 25 фильма про Джеймса Бонда.

В преддверии скорой премьеры киностудия Universal решила подогреть интерес публики к юбилейному 25-му фильму кинофраншизы о Джеймсе Бонде с названием "Не время умирать", опубликовав свежий трейлер.

Предыдущий ролик вышел еще в 2019 году.

По сюжету, Джеймс Бонд ушел в отставку и наслаждается тихими буднями на Ямайке. Однако отдыхать знаменитому агенту не придется, ведь мир вновь находится под угрозой уничтожения.

Кроме Крейга роли в фильме исполнят Джеффри Райт, Рами Малек, Рэйф Файнс, Ана де Армас и др.

Мировая премьера запланирована на 20 ноября 2020 года.

Напомним, создатели фильма об агенте 007 выложили новый постер ленты "Не время умирать".