"Не время умирать" с Дэниелем Крэйгом: премьера нового трейлера (Видео)

В преддверии скорой премьеры киностудия Universal решила подогреть интерес публики к юбилейному 25-му фильму кинофраншизы о Джеймсе Бонде с названием "Не время умирать", опубликовав свежий трейлер.
Предыдущий ролик вышел еще в 2019 году.
По сюжету, Джеймс Бонд ушел в отставку и наслаждается тихими буднями на Ямайке. Однако отдыхать знаменитому агенту не придется, ведь мир вновь находится под угрозой уничтожения.
Кроме Крейга роли в фильме исполнят Джеффри Райт, Рами Малек, Рэйф Файнс, Ана де Армас и др.
Мировая премьера запланирована на 20 ноября 2020 года.
Напомним, создатели фильма об агенте 007 выложили новый постер ленты "Не время умирать".