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Дэниел Крейг на новом постере фильма о Джеймсе Бонде "Не время умирать" (Фото)

Дэниел Крейг на новом постере фильма о Джеймсе Бонде "Не время умирать" (Фото)
20:51 Сегодня Телеграф 112.ua Фото: instagram
Создатели фильма об агенте 007 выложили новый постер ленты "Не время умирать", в главной роли которой сыграл британский актер Дэниел Крейг.

В сети появился новый постер фильма о Джеймсе Бонде "Не время умирать" (No Time To Die), который был на полгода отложен из-за коронавируса.

К роли агента 007 вернулся Дэниэл Крэйг - он и изображен на постере.

Согласно синопсису Джеймс Бонд (Дэниел Крейг), который наслаждается пенсией на Ямайке, по просьбе своего старого друга, агента ЦРУ Феликса Лейтера временно вернется на службу. Его заданием станет спасение похищенного ученого. Идя по его следу, агент 007 столкнется с таинственным злодеем, вооруженным новыми опасными технологиями.

 
 
 
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Напомним, американские зрители смогут увидеть картину, релиз которой был запланирован на 25 ноября 2020 года, на пять дней раньше - 20 ноября, а британские - 12 ноября. В Украине на данный момент дата проката "Не время умирать" запланирована на 12 ноября.

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Джеймс Бонд, Дэниел Крейг, Не время умирать.

Автор:

Телеграф
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