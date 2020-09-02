Дэниел Крейг на новом постере фильма о Джеймсе Бонде "Не время умирать" (Фото)

Создатели фильма об агенте 007 выложили новый постер ленты "Не время умирать", в главной роли которой сыграл британский актер Дэниел Крейг.

В сети появился новый постер фильма о Джеймсе Бонде "Не время умирать" (No Time To Die), который был на полгода отложен из-за коронавируса.

К роли агента 007 вернулся Дэниэл Крэйг - он и изображен на постере.

Согласно синопсису Джеймс Бонд (Дэниел Крейг), который наслаждается пенсией на Ямайке, по просьбе своего старого друга, агента ЦРУ Феликса Лейтера временно вернется на службу. Его заданием станет спасение похищенного ученого. Идя по его следу, агент 007 столкнется с таинственным злодеем, вооруженным новыми опасными технологиями.

View this post on Instagram A post shared by James Bond 007 (@007) on Sep 1, 2020 at 10:00am PDT

Напомним, американские зрители смогут увидеть картину, релиз которой был запланирован на 25 ноября 2020 года, на пять дней раньше - 20 ноября, а британские - 12 ноября. В Украине на данный момент дата проката "Не время умирать" запланирована на 12 ноября.