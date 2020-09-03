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Смерть Чедвика Боузмана: у Disney нет "плана Б" относительно второй части "Черной пантеры"

Смерть Чедвика Боузмана: у Disney нет "плана Б" относительно второй части "Черной пантеры"
Обновлено 05:16 Сегодня Телеграф DTF Фото: Твиттер
Сейчас все внимание работников студии сосредоточено на том, как почтить память Чедвика Боузмана.

Как сообщает The Hollywood Reporter, по мнению аналитиков рынка, у студии есть два варианта: либо сменить актёра в главной роли и вызвать неизбежный шквал негодования фанатов, либо же сделать новой Чёрной пантерой сестру героя — Шури (Летиция Райт), а Т'Чаллу каким-то образом вывести из истории.

Вторая опция для студии более предпочтительная, поскольку она позволит в каком-то виде продолжить популярную франшизу, первый фильм которой собрал более 1,3 миллиарда долларов — это до сих пор самый кассовый "сольник" Marvel, уступающий только "Мстителям".

Случившееся оказалось шоком для всех коллег звезды. О болезни Боузмана не знал никто из съёмочной группы "Чёрной пантеры" и даже из Marvel. За пределами семьи актёр сообщил о своём состоянии только продюсеру Логану Коулзу и режиссёру драмы "42" Брайану Хелгеленду, а также своим агенту и тренеру. Да и эти люди знали лишь часть информации.

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В последнее время Боузман очень сильно похудел, но при этом он активно готовился к съёмкам своего следующего фильма в сентябре. Актёр надеялся успеть набрать вес к марту, когда он должен был выйти на съёмочную площадку "Чёрной пантеры 2". Известно, что ещё за неделю до смерти Боузман верил в выздоровление, однако болезнь внезапно резко усилилась.

Многих фанатов удивило, что Боузман снимался в фильме с бюджетом 200 миллионов, не сообщив студии о своём состоянии, однако в голливудских студиях почти никогда не требуют проводить тщательный медицинский осмотр перед такими съёмками. Эта процедура чаще свойственна инди-фильмам и обычно производится только в отдельных случаях, когда нужно проверить какие-то критически важные параметры.

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Неизвестно, какое решение в итоге примет Disney, однако уже сейчас понятно, что смерть Боузмана повлияет сразу на множество проектов студии — Чёрная пантера должна была появиться не только в сиквеле, но и в кроссоверах. Релиз второй части запланирован на 2022 год, но она, вероятно, не выйдет в срок.

Боузман в возрасте 43 лет скончался 29 августа — он четыре года боролся с раком толстой кишки.

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Фильмы, Дисней, Черная Пантера, Чедвик Боузман.

Автор:

Телеграф
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