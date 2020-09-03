Смерть Чедвика Боузмана: у Disney нет "плана Б" относительно второй части "Черной пантеры"

Сейчас все внимание работников студии сосредоточено на том, как почтить память Чедвика Боузмана.

Как сообщает The Hollywood Reporter, по мнению аналитиков рынка, у студии есть два варианта: либо сменить актёра в главной роли и вызвать неизбежный шквал негодования фанатов, либо же сделать новой Чёрной пантерой сестру героя — Шури (Летиция Райт), а Т'Чаллу каким-то образом вывести из истории.

Вторая опция для студии более предпочтительная, поскольку она позволит в каком-то виде продолжить популярную франшизу, первый фильм которой собрал более 1,3 миллиарда долларов — это до сих пор самый кассовый "сольник" Marvel, уступающий только "Мстителям".

Случившееся оказалось шоком для всех коллег звезды. О болезни Боузмана не знал никто из съёмочной группы "Чёрной пантеры" и даже из Marvel. За пределами семьи актёр сообщил о своём состоянии только продюсеру Логану Коулзу и режиссёру драмы "42" Брайану Хелгеленду, а также своим агенту и тренеру. Да и эти люди знали лишь часть информации.

В последнее время Боузман очень сильно похудел, но при этом он активно готовился к съёмкам своего следующего фильма в сентябре. Актёр надеялся успеть набрать вес к марту, когда он должен был выйти на съёмочную площадку "Чёрной пантеры 2". Известно, что ещё за неделю до смерти Боузман верил в выздоровление, однако болезнь внезапно резко усилилась.

Многих фанатов удивило, что Боузман снимался в фильме с бюджетом 200 миллионов, не сообщив студии о своём состоянии, однако в голливудских студиях почти никогда не требуют проводить тщательный медицинский осмотр перед такими съёмками. Эта процедура чаще свойственна инди-фильмам и обычно производится только в отдельных случаях, когда нужно проверить какие-то критически важные параметры.

Неизвестно, какое решение в итоге примет Disney, однако уже сейчас понятно, что смерть Боузмана повлияет сразу на множество проектов студии — Чёрная пантера должна была появиться не только в сиквеле, но и в кроссоверах. Релиз второй части запланирован на 2022 год, но она, вероятно, не выйдет в срок.

Боузман в возрасте 43 лет скончался 29 августа — он четыре года боролся с раком толстой кишки.