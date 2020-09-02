В память о Чедвике Боузмане: художник нарисовал портрет звезды двумя цветками (Видео)

В память об ушедшем из жизни актере Чедвике Боузмане ("Черная пантера") художник, известный как Bou bou, нарисовал двумя веточками роз вместо кисточек его черно-белый портрет.
На своей официальной странице в Инстаграм художник выложил минутный видеоролик, в котором подходит к холсту и краскам с парой цветов, а потом начинает ими рисовать.
На фоне можно услышать напевы из трека Wakanda от композитора Людвига Йоранссона, который получил "Оскар" за музыку к "Черной пантере".
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Напомним, у Чедвика Боузмана была диагностирована третья стадия рака толстой кишки в 2016 году, и эти последние четыре года он боролся с болезнью, продолжая сниматься в фильмах. Актер умер в возрасте 43 лет. Твит о смерти Чедвика Боузмана стал самым популярным в истории Twitter.
Как сообщалось ранее, Чедвик Боузман успел озвучить Черную Пантеру в проекте "Что если…?"