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В память о Чедвике Боузмане: художник нарисовал портрет звезды двумя цветками (Видео)

В память о Чедвике Боузмане: художник нарисовал портрет звезды двумя цветками (Видео)
Обновлено 18:18 Сегодня Телеграф Фото: Скриншот
Недавно мир потрясла новость о смерти актера Чедвика Боузмана, который исполнял роль Черной пантеры в фильмах Marvel.

В память об ушедшем из жизни актере Чедвике Боузмане ("Черная пантера") художник, известный как Bou bou, нарисовал двумя веточками роз вместо кисточек его черно-белый портрет.

На своей официальной странице в Инстаграм художник выложил минутный видеоролик, в котором подходит к холсту и краскам с парой цветов, а потом начинает ими рисовать.

На фоне можно услышать напевы из трека Wakanda от композитора Людвига Йоранссона, который получил "Оскар" за музыку к "Черной пантере".

 
 
 
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Умер 43-летний актер Чедвик Боузман: реакция звезд киновселенной Marvel (Фото)

Напомним, у Чедвика Боузмана была диагностирована третья стадия рака толстой кишки в 2016 году, и эти последние четыре года он боролся с болезнью, продолжая сниматься в фильмах. Актер умер в возрасте 43 лет. Твит о смерти Чедвика Боузмана стал самым популярным в истории Twitter.

Как сообщалось ранее, Чедвик Боузман успел озвучить Черную Пантеру в проекте "Что если…?"

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Все по теме:

Портрет, Чедвик Боузман, Bou bou.

Автор:

Телеграф
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