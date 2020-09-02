В память о Чедвике Боузмане: художник нарисовал портрет звезды двумя цветками (Видео)

Недавно мир потрясла новость о смерти актера Чедвика Боузмана, который исполнял роль Черной пантеры в фильмах Marvel.

В память об ушедшем из жизни актере Чедвике Боузмане ("Черная пантера") художник, известный как Bou bou, нарисовал двумя веточками роз вместо кисточек его черно-белый портрет.

На своей официальной странице в Инстаграм художник выложил минутный видеоролик, в котором подходит к холсту и краскам с парой цветов, а потом начинает ими рисовать.

На фоне можно услышать напевы из трека Wakanda от композитора Людвига Йоранссона, который получил "Оскар" за музыку к "Черной пантере".

View this post on Instagram A post shared by BOU BOU (@bouboudesign_) on Aug 29, 2020 at 8:19am PDT

Напомним, у Чедвика Боузмана была диагностирована третья стадия рака толстой кишки в 2016 году, и эти последние четыре года он боролся с болезнью, продолжая сниматься в фильмах. Актер умер в возрасте 43 лет. Твит о смерти Чедвика Боузмана стал самым популярным в истории Twitter.

Как сообщалось ранее, Чедвик Боузман успел озвучить Черную Пантеру в проекте "Что если…?"