Твит о смерти Чедвика Боузмана побил исторический рекорд

В пятницу, 28 августа, от рака скончался американский актер, известный по фильму "Черная пантера", 43-летний Чедвик Боузман. Его смерть всколыхнула весь Голливуд и стала необъятной потерей для сторонников вселенной Marvel.

Как сообщается на официальном аккаунте социальной сети Twitter.

"Самый залайканный твит. Дань достойная короля", - говорится в соцсети. Сейчас он собрал 6,8 миллиона лайков и 3 миллиона ретвитов.

Напомним, что предыдущий рекорд принадлежит экс-президенту США Бараку Обаму, где в 2017 году он процитировал президента Южно-Африканской Республики Нельсона Манделу: "Никто не рождается с ненавистью к другому человеку из-за цвета кожи, происхождения или религии".

"No one is born hating another person because of the color of his skin or his background or his religion..." pic.twitter.com/InZ58zkoAm

— Barack Obama (@BarackObama) August 13, 2017