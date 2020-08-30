Отрицательный результат: Елене Кравец удалось побороть COVID-19

Звезда студии "Квартал 95" поделилась с поклонниками на странице в Instagram радостной новостью.

Пять дней назад стало известно, что известная актриса Елена Кравец лечится от уханьского коронавируса. Он протекал в легкой форме. Сейчас же Кравец поведала, что ей удалось полностью преодолеть болезнь.

В своем Instagram-аккаунте 43-летняя Кравец сообщила, что у нее отрицательный тест на COVID-19. Она также поблагодарила фанов и родных за поддержку.

"Когда получил отрицательный результат теста и смотришь вслед этой бяке коронавирусной! Спасибо за поддержку, люди мои! Берегите себя!", — написала артистка.

Из-за болезни Кравец пропустила съемки новых выпусков Квартала 95.

В новых выпусках Елену заменили сразу четыре актрисы "Женского Квартала", а именно – Ирина Сопонару, Ольга Жуковцова, Анастасия Оруджова и Валерия Товстолес.