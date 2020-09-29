Билли Айлиш анонсировала документальный фильм о себе

Юная американская певица сообщила на своей странице в Instagram, что готовит к выходу документальный фильм о себе.

Фильм получил название - "Билли Айлиш: Мир немного размыт" (Billie Eilish: The World’s A Little Blurry) и выйдет на большие экраны в феврале 2021 года.

Документалку о певице можно будет посмотреть в кинотеатрах и на стриминговой платформе Apple TV+.

Режиссером фильма о популярной певице стал Р. Дж. Катлер, известный по фильмам "Нэшвилл" и "Если я останусь".

Как сообщают зарубежные СМИ, Билли работает над фильмом уже несколько лет. Отмечается, что в 2019 году во время ее концертного тура съемочная группа следовала за певицей буквально "по пятам".

Возможно, что жизнь певицы фиксируют с 2016 года, но контракт со стриминговой платформой, больше всего, был заключен только в 2019 году.