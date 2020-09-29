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Билли Айлиш анонсировала документальный фильм о себе

Билли Айлиш анонсировала документальный фильм о себе
15:17 Сегодня Телеграф Фото: twitter.com
Юная американская певица сообщила на своей странице в Instagram, что готовит к выходу документальный фильм о себе.

Фильм получил название - "Билли Айлиш: Мир немного размыт" (Billie Eilish: The World’s A Little Blurry) и выйдет на большие экраны в феврале 2021 года. 

Документалку о певице можно будет посмотреть в кинотеатрах и на стриминговой платформе Apple TV+.

Режиссером фильма о популярной певице стал Р. Дж. Катлер, известный по фильмам "Нэшвилл" и "Если я останусь".

Как сообщают зарубежные СМИ, Билли работает над фильмом  уже несколько лет. Отмечается, что в 2019 году во время ее концертного тура съемочная группа следовала за певицей буквально "по пятам".

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Возможно, что жизнь певицы фиксируют с 2016 года, но контракт со стриминговой платформой, больше всего, был заключен только в 2019 году.

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Кино, Фильм, Певица, Билли Айлиш.

Автор:

Телеграф
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