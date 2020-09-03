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Роскошно спела: Майли Сайрус записала кавер на хит Билли Айлиш (Видео)

Роскошно спела: Майли Сайрус записала кавер на хит Билли Айлиш (Видео)
Обновлено 12:44 Сегодня Телеграф showdream.org Фото: twitter.com
27-летняя певица Майли Сайрус представила кавер-версию на песню My Future кумира подростков Билли Айлиш, клип на которую бил рекорды просмотров YouTube.

Сразу же после выхода трека Билли Айлиш, Spotify запустили сайт для отправки писем в будущее, где можно написать самому себе письмо — так что можно считать кавер своеобразным приветом юной певице из будущего.

Песню, выпущенную 18-летней Билли в июле, Майли перепела в эфире шоу Live Lounge на "Би-би-си Radio 1". Также во время радиопередачи одетая в сияющее платье и многочисленные аксессуары Майли Сайрус спела новый сингл Midnight Sky и хит Slide Away 2019 года. 

Фанаты Майли Сайрус и Билли Айлиш остались в восторге после выхода передачи. Они считают, что именно каверы у Сайрус получаются замечательно.

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"Она роскошно спела песни Summertime Sadness, No Tears Left To Cry, а теперь My Future? Посижу, подожду еще новых", "Мне нравится, что она спела это в своем стиле, а не в стиле Билли", "Майли — из тех немногих, кому удается любой музыкальный жанр", — пишут они.

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Все по теме:

Музыка, Майли Сайрус, Билли Айлиш.

Автор:

Телеграф
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